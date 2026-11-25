دیر سے رات کا کھانا جگر کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے
کلینیکل گیسٹرو اینٹرولوجی اور ہیپاٹالوجی میں شائع ہونے والی نئی تحقیق بتاتی ہے کہ رات کے کھانے کے بعد خوراک لینے سے جگر کی بیماریوں کا خطرہ 20 سے 30 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔
ڈاکٹر رابرٹ وائلیکینسکی کی قیادت میں کی گئی نئی تحقیق کے مطابق، رات کے کھانے کے بعد خوراک لینے سے جگر کی بیماری وں کا خطرہ 20 سے 30 فیصد تک بڑھ جاتا ہے، جو کہ صحت کے لیے ایک قابل غور مسئلہ ہے۔ اس دریافت نے جگر کی صحت کو برقرار رکھنے میں کھانے کی اقسام کے ساتھ ساتھ اس وقت کے اہم کردار کو اجاگر کیا ہے جب یہ کھایا جاتا ہے۔
تقریباً 200,000 افراد پر مشتمل تین مختلف مطالعات کی بنیاد پر یہ نتائج 'کلینیکل گیسٹرو اینٹرولوجی اینڈ ہیپاٹالوجی' جرنل میں شائع ہوئے، جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ دیر سے رات کا کھانا سبائیروسس اور فٹی لیور جیسی سنگین حالتوں کا سبب بن سکتا ہے۔Also readAmazon UK Launches Online Car Sales 2027 with Hyundai
سرکلڈین ردم اور جگر کی صحت کا تعلق
آر اےچ اےس یو کے ڈاکٹر رابرٹ وائلیکینسکی نے وضاحت کی کہ جگر انسانی جسم کے سرکلڈین ردم، یعنی 24 گھنٹے کے طبیعیاتی چکر کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی گھڑی کھانے کے اوقات سے متاثر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کا تعین کرنا چاہتے تھے کہ خوراک کے غذائی اجزاء کو تبدیل کیے بغیر صرف کھانے کے اوقات کو بدل کر صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے یا نہیں۔
تحقیق کاروں کے مطابق، رات کے دیر سے کھانا جسم کے قدرتی میٹابولک عملوں میں خلل ڈال سکتا ہے، کیونکہ جسم کی اندرونی گھڑی سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اگر جسم کو اس وقت غذائی توانائی دی جائے تو یہ قدرتی میٹابولزم میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے جس سے جگر پر دباؤ بڑھتا ہے۔
ماہرین اور طبی برادری کے موقف
آر اےچ اےس یو میں سلیپ اور سرکلڈین فزیولوجسٹ ڈاکٹر اینڈریو میک ہل نے زور دیا کہ روزمرہ کی سرگرمیوں، بشمول کھانا کھانا، سوئے اور ورزش کے اوقات مجموعی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ ان عوامل کو منظم کرنے سے نہ صرف جگر بلکہ پورے جسم کی صحت کو بہتری حاصل ہو سکتی ہے۔
ماہرین کی رائے میں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فٹی لیور کی بیماری والے تمام مریضوں کو سنگین پیچیدگیوں کا سامنا نہیں ہوتا، لیکن بعض صورتوں میں یہ حالت سبائیروسس تک پہنچ سکتی ہے، جس میں جگر کی وسیع پیمانے پر سکرینگ اور نقصان ہوتا ہے۔
مریضوں کے علامات اور تشخیصی پہلو
سبائیروسس اور فٹی لیور کے مریضوں میں مستقل تھکاوٹ، کمزوری، بھوک کا ضیاع، دورہ، جلد کا خارش اور متلی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جن کا سامنا کرنے والے افراد کو فوری طبی مشورہ لینا چاہیے۔ ان علامات کا درست وقت پر پتہ لگانا جگر کی مزید خرابی کو روکنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
تحقیق میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ اگرچہ دیر سے رات کا کھانا جگر کی بیماریوں کا براہ راست سبب ہے یا نہیں، اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ شواہد کھانے کے اوقات کو تبدیل کرنے کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔
کھانے کے اوقات کو درست کرنے کے طریقے
تحقیق کاروں کا مشورہ ہے کہ روزمرہ کی خوراک کو دن کے وقت آٹھ سے بارہ گھنٹے کے ونڈو میں محدود کیا جائے تاکہ کھانے کی عادات جسم کے قدرتی حیاتیاتی گھڑی کے زیادہ بہتر طور پر ہم آہنگ ہوں۔ اس سے جگر کو رات کے وقت کام کرنے کے بجائے آرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔
ڈاکٹر وائلیکینسکی نے بھی کچھ گھنٹے قبل بستر پر جانے سے پہلے کھانا مکمل کرنے کی تجویز دی ہے۔ رات کے ناشتے یا خوراک کو کم کرنے کے لیے دیگر موثر طریقوں میں کھانوں میں سبزیوں اور پروٹین سے بھرپور غذاؤں کا اضافہ، دن بھر کافی پانی پینا، اور آہستہ آہستہ کھانا شامل ہیں۔
جو لوگ بوریت کی وجہ سے رات کو خوراک لیتے ہیں، انہیں کھانا کھانے کے عادی کو پیدل چہل قدمی، کتابیں پڑھنے یا ڈائیری لکھنے جیسی سرگرمیوں سے متبادل دینا چاہیے، جو کہ ایک صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
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