دی ڈیول ویئرس پرادا 2 نے باکس آفس پر قبضہ جما لیا

این ہتھ وے اور میریل اسٹریپ کی فلم 'دی ڈیول ویئرس پرادا 2' نے شمالی امریکہ کے باکس آفس پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی، جبکہ 'مائیکل' اور 'دی سوپر ماریو گیلکسی مووی' بھی اچھی کمائی کر رہی ہیں۔
بالی ووڈ کی دنیا میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے، جب ' دی ڈیول ویئرس پرادا 2 ' نے شمالی امریکہ کے باکس آفس پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ یہ فلم گزشتہ ہفتے سینیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور ابتدائی اندازوں کے مطابق اس نے $77 ملین ڈالر کی کمائی کی ہے۔ یہ فلم 20 سال قبل ریلیز ہونے والی ہٹ فلم 'دی ڈیول ویئرس پرادا' کا سیکوئل ہے، جو فیشن کی دنیا کے سخت مقابلے اور پیچیدگیوں کو اجاگر کرتی تھی۔ نئی فلم میں این ہتھ وے ایک بار پھر اپنے کردار میں نظر آ رہی ہیں، جو ایک مرتبہ پھر ظالمانہ ایڈیٹر مرینڈا پرسٹلی کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مرینڈا پرسٹلی کا کردار میریل اسٹریپ نے نبھایا ہے، جنہوں نے پہلی فلم میں بھی یہ کردار ادا کیا تھا۔ فلم کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب فیشن میگزین ایک وجودی بحران سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اسٹینلے ٹوچی اور ایملی بلنٹ بھی اہم کرداروں میں واپس آئے ہیں، جبکہ فلم میں کئی معروف اداکار اور مشہور شخصیات نے بھی مختصر کردار ادا کیے ہیں۔ 20th Century Fox کے تحت ریلیز ہونے والی اور ڈیوڈ فرینکلیل کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم باکس آفس پر ایک بڑا دھماکا ثابت ہو رہی ہے۔ تجزیہ کار ڈیوڈ اے گروس نے اس فلم کی کامیابی کو 'سنسنی خیز' قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلم کو 'بہت اچھی' جائزے ملے ہیں اور اس کے موضوعات، جیسے کہ طاقت، تصویر اور کامیابی، آج پہلے سے زیادہ پہچانے جانے اور متعلقہ ہیں۔ میریل اسٹریپ کو مرینڈا پرسٹلی کے کردار کے لیے گولڈن گلوب ایوارڈ ملا تھا اور انہوں نے بہترین معاون اداکارہ کے لیے آسکر کے لیے بھی نامزدگی حاصل کی تھی۔ یہ کردار 'وگ' کی چیف ایڈیٹر انا ونتور پر مبنی بتایا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے باکس آفس پر سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم 'مائیکل'، جو کہ لیٹ سپر اسٹار مائیکل جیکسن کے بارے میں ایک سوانحی فلم ہے، اب دوسرے نمبر پر آ گئی ہے، لیکن اس نے بھی $54 ملین ڈالر کی کمائی کی ہے۔ اینٹوائن فوکوآ کی ہدایت کاری میں بننے والی اور Lionsgate کے تحت ریلیز ہونے والی یہ فلم ایک بچے کے اداکار سے لے کر دنیا کے سب سے مشہور پاپ آئیکن بننے تک مائیکل جیکسن کی زندگی کے سفر کو بیان کرتی ہے۔ گزشتہ ہفتے شمالی امریکہ میں $97 ملین ڈالر کی زبردست آمدنی کے ساتھ، یہ فلم اب تک عالمی باکس آفس پر $423 ملین ڈالر سے زیادہ کما چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر 'دی سوپر ماریو گیلکسی مووی' ہے، جس نے $12.
1 ملین ڈالر کمائے ہیں اور اس کی مجموعی گھریلو کمائی $400 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ یونیورسل اور الیومینیشن اسٹوڈیو کی جانب سے بنائی گئی اس اینیمیٹڈ سیکوئل نے عالمی باکس آفس پر تقریباً $900 ملین ڈالر کمائے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایمیزون ایم جی ایم کی ہٹ سائنس فکشن ایڈونچر کامیڈی 'پراجیکٹ ہیل میری' ہے، جس نے مزید $8.6 ملین ڈالر کمائے ہیں۔ یہ فلم، جس میں ریان گوسلنگ نے ایک استاد سے خلاباز بننے والے شخص کا کردار ادا کیا ہے جو سورج کو مدھم ہونے سے بچانے کے لیے زمین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، نے ایک طویل عرصے تک سینیما گھروں میں نمائش کے دوران دنیا بھر میں $625 ملین ڈالر سے زیادہ کمائے ہیں۔ پانچویں نمبر پر $6.4 ملین ڈالر کی کمائی کے ساتھ انڈی ہارر فلم 'ہوکم' ہے، جو کہ ایک کم بجٹ کی آئرش پروڈکشن ہے، جس نے ناقدین اور شائقین دونوں سے 'بہترین' جائزے حاصل کیے ہیں۔ ڈامیان میک کارتھی کی ہدایت کاری میں بننے والی اور آدم اسکاٹ ('سیورنس') نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، یہ فلم ایک مصنف کی کہانی ہے جو دور دراز کے آئرلینڈ کے ایک پراسرار ہوٹل میں سفر کرتا ہے۔ 'ڈیپ واٹر' ($2.15 ملین) بھی باکس آفس پر موجود ہے۔ مجموعی طور پر، یہ ہفتہ سینیما کے لیے ایک کامیاب ہفتہ رہا، جس میں مختلف قسم کی فلموں نے شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ 'دی ڈیول ویئرس پرادا 2' کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھی کہانی اور مضبوط اداکاری کے ساتھ، فلمیں آج بھی لوگوں کو سینیما گھروں تک لانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہ فلم فیشن، طاقت اور کامیابی کے موضوعات پر مبنی ہے، جو آج کے دور میں خاص طور پر اہم ہیں۔ 'مائیکل' کی کامیابی مائیکل جیکسن کی زندگی اور فن کے مداحوں کے لیے ایک خراج تحسین ہے، جبکہ 'دی سوپر ماریو گیلکسی مووی' بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ایک تفریحی تجربہ فراہم کرتی ہے۔ 'پراجیکٹ ہیل میری' اور 'ہوکم' جیسی فلمیں سینیما کی متنوع پیشکشوں کو ظاہر کرتی ہیں
