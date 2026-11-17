ذولفقار چیمہ کی تین تصانیف کا قائداعظم لائبریری میں شاندار اجرا
لاہور کے قائداعظم لائبریری میں مصنف ذولفقار چیمہ کی تین کتابوں کی رونمائی ہوئی جس میں سابق چیف جسٹس انوار الحق اور خواجہ سعد رفیق سمیت کئی نامور شخصیات شریک ہوئیں۔
لاہور کے تاریخی مقام قائداعظم لائبریری کے اقبال ہال میں مہینہ اکتوبر کے دوران مصنف اور حقوق انسانی کے کارکن ذولفقار چیمہ کی تین نئی تصانیف کا ایک بڑا اور باوقار اجراء منعقد ہوا۔ یہ تقریب محض کتابوں کی رونمائی نہیں تھی بلکہ علم، ادب، قانون اور سیاست سے وابستہ شخصیات کی یکجہتی کا منظر تھا۔ اقبال ہال میں منعقدہ اس تقریب کا سہرا خاص طور پر اس لیے جاتا ہے کہ سامعین نے تین گھنٹے تک ہال میں قیام کیا اور تقریب کے اختتام تک وہاں کی کرسیاں خالی نہیں ہوئیں۔
تقریب کے اہم مہمان اور انتظامیہ
اس پروگرام کی صدارت معروف اسکالر اور مفکر پروفیسر احمد جاوید نے کی جن کی فکری اور عملی شخصیت نے تقریب کو ایک خاص وقار عطا کیا۔ ذولفقار چیمہ نے خود کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ باقی زندگی کسی ایسے بزرگ اسکالر کے قدموں میں گزار دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس انوار الحق تقریب کے مہمانِ خصوصی تھے۔ نظامت کے ذمے معروف راوین اور ریٹائرڈ جسٹس اسد کی بیگم شیریں اسد تھیں جنہوں نے بے حد خوش اسلوبی سے کام انجام دیا۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
خطابات اور کردار کی تعریف
مقرّرین کی طویل فہرست میں معروف صحافی مجیب الرحمن شامی، سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، سینیٹر اور قانون دان حامد خان، سلطنتِ عمان کے سابق قونصل جنرل جاوید نواز، سابق وفاقی سیکریٹری طارق نجمی، نیپا کے ڈائریکٹر جنرل فاروق مظہر، ہمایوں احسان، ڈاکٹر شاہدہ دلاور شاہ اور ڈاکٹر مصباح جبیں شامل تھیں۔ انہوں نے کتابوں جہدِ مسلسل، افکارِ تازہ اور سمجھتا ہوں جسے حق کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔
مخالفین کی طرف سے کردار کی تعریف
سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور سینئر قانون دان حامد خان مخالف سیاسی لکیروں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان دونوں نے ذولفقار چیمہ کے دیانتدار اور بے داغ کردار کی تعریف کی۔ خواجہ سعد رفیق نے بتایا کہ وہ چالیس سال سے چیمہ خاندان کو جانتے ہیں اور ذولفقار چیمہ نے کبھی اقتدار کے لیے رسوا کن اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خاندان بااصول اور محب وطن ہے۔
قانون حکمرانی اور ملک کی صورتحال
قانون دان حامد خان نے اپنے ٹوٹھے ہوئے انداز میں ملک میں قانون کی حکمرانی کے قیام پر زور دیا۔ سلطنتِ عمان سے تعلق رکھنے والے جاوید نواز نے وہاں کے نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے تیس سے چالیس قابل اور باکردار افراد کو سنبھالنا ہوگا۔ انہوں نے مسقط کے واقعات سنائے جہاں میرٹ اور انصاف کو فروغ حاصل ہے۔
سابق چیف جسٹس کا کلیدی پیغام
سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عہدے تو بہت کو ملتے ہیں مگر اہم بات یہ ہے کہ ان کا استعمال کس طرح کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اختیار کا استعمال طاقتور کے فائدے کے لیے یا کمزور کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے۔ انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ بتایا کہ اوصاف کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔
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