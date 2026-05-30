ذکیہ احمد: پہلی افغان خاتون جو ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھی

ذکیہ احمد: پہلی افغان خاتون جو ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھی
📆30/05/2026 1:07 pm
ذکیہ احمد نے 21 مئی کو ماؤنٹ ایورسٹ پر قدم رکھ کر تاریخ رقم کی۔ وہ آسٹریلیا میں پناہ گزین رہنے والی 30 سالہ افغان خاتون ہیں۔

مطالعے کا وقت: 8 منٹ ذکیہ احمد ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پہلی افغان خاتون بن گئی ہیں۔ وہ آسٹریلیا میں بطور پناہ گزین رہنے والی 30 سالہ ذکیہ نے 21 مئی کو 8,848 میٹر بلند چوٹی پر قدم رکھ کر تاریخ رقم کی۔ انھوں نے بتایا کہ 'دنیا کی چھت کہی جانے والی اس چوٹی پر چڑھنے کے بعد مجھے بہت طاقتور محسوس ہو رہا تھا۔' وہ اپنی کامیابی کے ذریعے افغانستان کی خواتین کو پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ نہایت مشکل حالات سے بھی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ ذکیہ احمد طالبان کے دوسرے دورِ حکومت میں کسی طرح اپنی جان بچا کر انڈیا پہنچیں اور پھر آسٹریلیا چلی گئیں۔ اس سے پہلے وہ افغانستان کی ایک یونیورسٹی میں زیرِ تعلیم تھیں لیکن پابندیوں نے انھیں شدید متاثر کیا۔ بعد میں آسٹریلیا پہنچنے کے بعد ان کے بھائی کی اچانک موت نے انھیں ایک اور بڑا صدمہ دیا۔ اس دوران دریاؤں نے انھیں آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ اسی وجہ سے ذکیہ احمد اب 'ریور احمد' کے نام سے بھی پہچانی جانے لگی ہیں۔ چڑھائی سے قبل ذکیہ احمد نے کہا تھا کہ 'میں ایک مقصد کے لیے، آزادی اور تعلیم کے لیے یہ چڑھائی کر رہی ہوں۔.

