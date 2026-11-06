ذیابیطس علاج میں بڑی پیشرفت: انسولین سے آزاد ڈیوائس تیار
سوئٹزرلینڈ کی ای ٹی ایچ زیورخ یونیورسٹی نے ذیابیطس کے علاج کے لیے بغیر انسولین کے خون میں شوگر کنٹرول کرنے والی نئی ڈیوائس تیار کی ہے جس سے مریضوں کی زندگی آسان ہوگی۔
سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے ذیابیطس اور موٹاپے کے علاج میں ایک انقلابی پیشرفت کرتے ہوئے ایک جدید تجرباتی ڈیوائس تیار کی ہے۔ ای ٹی ایچ زیورخ یونیورسٹی کے محققین نے یہ ڈیوائس اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ یہ جسم میں نصب ہونے کے بعد بغیر کسی بیرونی انسولین انجیکشن کے خون میں شوگر کی سطح کو خودکار طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مریضوں کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ مسلسل انسولین مارکیٹ کرنے کی پیچیدہ عمل کو ختم کرتی ہے۔
ڈیوائس کی کارکردگی اور طبیعیاتی اصول
یہ نئی ٹیکنالوجی خون میں موجود اضافی گلوکوز کو گلوکونیٹ میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار پر کام کرتی ہے۔ گردے اس نئے مادے کو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں جس سے شوگر کی سطح فوری طور پر کم ہوتی ہے۔ وائرلیس ٹیکنالوجی سے چلنے والی اس آلے کو مسلسل شوگر مانیٹر کرنے والے نظام کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جو مریض کے خون کی کیمیائی حالت کا جائزہ لیتا ہے۔ چوہوں پر کی گئی تجربات میں اس ڈیوائس نے خودکار طور پر شوگر کنٹرول کرنے میں بہترین نتائج دکھائے ہیں۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
میٹا کی جانب سے واٹس ایپ اکاؤنٹس کا بلاک
پاکستان میں میٹا کے تعاون سے انتہائی بڑی کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں غیر قانونی اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا ہے۔ پی ٹی اے (پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی) نے میٹا کے ساتھ مل کر ایک لاکھ 76 ہزار واٹس ایپ اکاؤنٹس کو فعال طور پر بلاک کر دیا ہے۔ یہ کارروائی سائبر جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف حکومتی کوششوں کا حصہ ہے جو ڈیجیٹل سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔
جی ایل پی ون ادویات کا اثربھرا اثر
دوسری جانب طبی تحقیق کے نئے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ موٹاپے اور ذیابیطس سے قبل کی کیفیت یعنی پری ڈائیبیٹیز میں مبتلا افراد کے لیے جی ایل پی ون ادویات انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ انسانی جسم میں ان ادویات کے باقاعدہ استعمال سے ٹائپ ٹو ذیابیطس لاحق ہونے کا خطرہ 31 فیصد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ کیمیائی کمی مقدار کا انکشاف مریضوں اور ڈاکٹروں دونوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے کیونکہ یہ ذیابیطس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
موٹاپے اور شوگر کا مشترکہ علاج ممکن
تحقیق کے دوران یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ نئی ڈیوائس صرف شوگر کو کم نہیں کرتی بلکہ جسم میں موجود ذخیرہ شدہ چربی کے استعمال کو بھی بڑھاتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں ذیابیطس اور موٹاپے کا علاج ایک ساتھ ممکن ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ دونوں بیماریاں اکثر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے ایک ہی ڈیوائس یا دوا دونوں پر قابو پانا طبی حلقوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا جو اب ٹوٹ رہا ہے۔
آئندہ اقدامات اور مریضوں کے لیے فوائد
اس پیشرفت سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ذیابیطس کے مریضوں کی زندگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ یہ ڈیوائس مریضوں پر ہونے والی مالی اور ذہنی بوجھ کو کم کرے گی کیونکہ انہیں بار بار انسولین لگوانے یا کھانے پینے کی سخت پابندیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اب آئندہ مرحلے میں انسانی تجربات پر توجہ مرکوز کی جائے گی تاکہ اس ٹیکنالوجی کو محفوظ اور مؤثر قرار دیا جا سکے۔
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