ذیشان علی کی خلائی پرواز: احسن اقبال کا کہنا ہے یہ پاکستان کے لیے نئے دور کا آغاز ہے
وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ذیشان علی کی شین ژو 24 مشن میں شمولیت پاکستان اور چین کے تعلقات میں سنگ میل ہے۔
وفاقی وزیر منصوبہ بندی ڈاکٹر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستانی خلا باز ذیشان علی کی خلائی پرواز محض ایک معمولی مشن نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے لیے ایک مکمل نئے دور کا آغاز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم اپنے اس قومی ہیرو ذیشان علی پر فخر محسوس کر رہی ہے اور یہ تاریخی لمحہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرے گا۔
شین ژو 24 مشن کی روانگی کی تفصیلات
پاکستانی اور چینی خلا بازوں کی روانگی کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے وضاحت کی کہ شین ژو 24 مشن پر کل تین خلا بازوں کو خلا میں بھیجا گیا ہے۔ ان تین خلابازوں میں پہلے پاکستانی شہری ذیشان علی کی شرکت شامل ہے جو اس تاریخی واقعے کا اہم حصہ بنتے ہیں۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
وزیر منصوبہ بندی نے اس تاریخی منظر کے دوران پیدا ہونے والے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنے کی ناکامی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پوری پاکستانی ٹیلی ویژن اسکرینوں پر یہ یادگار لمحے دیکھ رہی ہے جبکہ چین میں صبح سویرے ہزاروں افراد اس تاریخی پرواز کو براہ راست مشاہدہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
پاک چین تعاون اور خواب کی تعبیر
احسن اقبال نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ 2017-18 میں وہ اپنے چینی دوستوں سے بارہا یہ بات کرتے رہے کہ پاک چین تعاون کو سی پیک کے بعد خلائی شعبے تک بھی وسعت دینی چاہیے۔ آج چینی خلائی مشن میں پاکستانی خلا باز کی شرکت اسی پرانے خواب کی عملی تعبیر ہے جس کی طرف وہ سالوں سے رہنمائی کر رہے تھے۔
انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ذیشان علی کی خلائی پرواز اس سے بہتر تحفہ نہیں ہوسکتا۔ امید ہے کہ یہ تاریخی کامیابی پاکستان کے نوجوانوں کو خلائی تحقیق اور جدید سائنسی علوم کی طرف راغب کرے گی۔
مسلسل کوششوں کا نتیجہ اور مستقبل
وفاقی وزیر نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سفر اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے اور اس تاریخی کامیابی کی بازگشت آنے والی نسلوں تک پہنچے گی۔ انہوں نے پاک چین دوستی کے لیے پرجوش نعرہ لگاتے ہوئے اس موقع کو قوم کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔
اس موقع پر صدر زرداری نے بھی قوم کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ پاکستانی خلا باز مشن قومی فخر کا ایک عظیم لمحہ ہے۔ اس تاریخی موقع پر ہی چیئرمین سپارکو نے چاند پر قدم رکھنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جو مستقبل کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
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