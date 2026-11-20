ذیشان واہلہ برٹش کولمبیا کے وزیرِ مملکت برائے ہاؤسنگ مقرر
برٹش کولمبیا کے وزیرِ اعلیٰ لورن ڈورکسن نے ذیشان واہلہ کو ہاؤسنگ کے شعبے میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں، جو جنوبی ایشیائی نسل کے لیے اہم پیش رفت ہے۔
برٹش کولمبیا کی نئی کابینہ میں پاکستانی نژاد کینیڈین سیاست دان ذیشان واہلہ کو وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ مقرر کیا گیا ہے۔ صوبے کے نئے وزیرِ اعلیٰ لورن ڈورکسن نے اپنی کابینہ کا اعلان کرتے ہوئے انہیں ہاؤسنگ کے شعبے میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ یہ تعیناتی برٹش کولمبیا کی سیاست میں جنوبی ایشیائی نمائندگی میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔
ذیشان واہلہ کا تعیناتی کا طریقہ کار
ذیشان واہلہ ہاؤسنگ کے شعبے میں وزیرِ مملکت کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ برٹش کولمبیا حکومت کی جانب سے جاری کردہ سرکاری فہرست کے مطابق یہ تعیناتی حتمی ہو چکی ہے۔ ہاؤسنگ کا مرکزی قلمدان وزیر کیتھی اون اسٹڈ کے پاس ہے۔ ذیشان واہلہ اس شعبے میں وزیرِ مملکت کے طور پر کیتھی اون اسٹڈ کی مدد کریں گے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
حلف برداری کی تقریب اور دیگر اہم عہدے
لورن ڈورکسن نے برٹش کولمبیا کے 38ویں وزیرِ اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب صوبائی دارالحکومت وکٹوریہ کے گورنمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ دیگر وزرا نے بھی اس تقریب میں اپنے عہدوں کا حلف لیا۔ جسی سہوتا کو وزیرِ عوامی تحفظ مقرر کیا گیا ہے۔
اسی طرح ہرمین بھنگو کو وزیر مملکت برائے محنت مقرر کیا گیا ہے۔ نئی کابینہ میں ذیشان واہلہ کے علاوہ جنوبی ایشیائی پس منظر رکھنے والے دیگر سیاست دانوں کو بھی اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ 24 اکتوبر 2026 کو ہونے والے صوبائی انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کا مرحلہ مکمل ہوا۔
کمیونٹی پر اثرات اور مستقبل کے اقدامات
نئی کابینہ میں ذیشان واہلہ کی شمولیت کو کینیڈا میں پاکستانی نژاد کمیونٹی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کی تقرری سے برٹش کولمبیا کی حکومت میں جنوبی ایشیائی پس منظر رکھنے والے سیاست دانوں کی نمائندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ قدم عوامی اعتماد اور شمولیت کو بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
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