ذی الحج کا چاند اور عید الاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان، چین میں آتش بازی کے کارخانے میں دھماکا، جے یو آئی-ایف کا احتجاج

رویت ہلال کمیٹی نے ذی الحج کا چاند دیکھنے اور عید الاضحیٰ کی تاریخ کے حوالے سے پیشگوئی کی ہے، جبکہ چین میں آتش بازی کے کارخانے میں ہونے والے دھماکے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور جے یو آئی-ایف نے مذہبی اسکالر کے قتل پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان میں ذی الحج کا چاند دیکھنے اور عید الاضحیٰ کی تاریخ کے حوالے سے اہم پیشگوئی کی گئی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے سیکریٹری جنرل خالد اعجاز مفتی نے بتایا کہ ذی الحج کا چاند 1447 ہجری بمطابق 16 اور 17 مئی کی درمیانی شب 1:01 بجے (PST) پیدا ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر موسم صاف رہا تو یہ چاند پاکستان بھر میں 17 مئی کی شام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق ذی الحج کا پہلا دن 18 مئی کو ہوگا اور عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 کو منائی جانے کی امید ہے۔ خالد اعجاز مفتی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ 17 مئی کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر زیادہ تر علاقوں میں 18 گھنٹے سے زیادہ ہوگی، جو عام طور پر دیکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کراچی اور پشاور جیسے شہروں میں بھی چاند دیکھنے کے لیے سازگار حالات متوقع ہیں، جہاں غروب آفتاب اور چاند کی غروب ہونے کے درمیان کافی وقت ہوگا۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو ذی القعد 30 دنوں کا ہو جائے گا، جس سے ذی الحج کی تاریخ 19 مئی تک ملتوی ہو سکتی ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اس بار پاکستان اور سعودی عرب دونوں ملکوں میں عید الاضحیٰ ایک ہی تاریخ کو منائے جانے کا امکان ہے۔ یہ پیشگوئی مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مددگار ثابت ہوگی اور انہیں قبل از وقت منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملے گا۔ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے دی جانے والی معلومات کے مطابق، عوام کو چاند دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اگر انہیں چاند نظر آتا ہے تو کمیٹی کو اس کی اطلاع دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، کمیٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مذہبی رسومات کو مکمل احترام کے ساتھ ادا کریں اور قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھیں۔ ذی الحج کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ چین کے ہنان صوبے میں آتش بازی کے کارخانے میں ہونے والے دھماکے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس المناک حادثے پر چین ی صدر شی جن پنگ نے گہری رنجیدگی کا اظہار کیا ہے اور اس واقعہ کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے ہدایت کی ہے کہ اس حادثے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ حکومت ان کے ساتھ ہے اور ان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ یہ حادثہ چین میں صنعتی حادثات کی سنگینی اور کارخانوں میں حفاظتی اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ آتش بازی کے کارخانے میں دھماکے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ آتش بازی کے مواد کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ چین ی حکومت نے اس حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو جلد از جلد رپورٹ پیش کرے گی۔ اس حادثے نے چین میں صنعتی حفاظت کے معیار پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کارخانوں میں حفاظتی اقدامات کو سخت کرے۔ جمعیت علمائے اسلام ( جے یو آئی-ایف ) نے مذہبی اسکالر شیخ محمد ادریس کے قتل پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جے یو آئی-ایف کے رہنماؤں نے اس قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ محمد ادریس ایک بزرگ عالم دین تھے اور ان کی خدمات دین اسلام کے لیے قابل قدر تھیں۔ جے یو آئی-ایف نے احتجاج کے لیے ملک بھر میں جلسے اور جلوس نکالنے کا اعلان کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس قتل کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے۔ پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ اگر حکومت نے ان کی مطالبات کو پورا نہیں کیا تو وہ احتجاج کو مزید وسعت دیں گے۔ شیخ محمد ادریس کا قتل ملک میں مذہبی رہنماؤں کی سلامتی کے حوالے سے تشویش پیدا کرتا ہے۔ جے یو آئی-ایف نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں مذہبی رہنماؤں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ اس قتل کی وجہ سے ملک میں مذہبی حلقوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ اس واقعہ کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ جے یو آئی-ایف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج میں شرکت کریں اور شیخ محمد ادریس کے قاتلوں کے خلاف آواز بلند کریں.
پاکستان میں ذی الحج کا چاند دیکھنے اور عید الاضحیٰ کی تاریخ کے حوالے سے اہم پیشگوئی کی گئی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے سیکریٹری جنرل خالد اعجاز مفتی نے بتایا کہ ذی الحج کا چاند 1447 ہجری بمطابق 16 اور 17 مئی کی درمیانی شب 1:01 بجے (PST) پیدا ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر موسم صاف رہا تو یہ چاند پاکستان بھر میں 17 مئی کی شام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق ذی الحج کا پہلا دن 18 مئی کو ہوگا اور عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 کو منائی جانے کی امید ہے۔ خالد اعجاز مفتی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ 17 مئی کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر زیادہ تر علاقوں میں 18 گھنٹے سے زیادہ ہوگی، جو عام طور پر دیکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کراچی اور پشاور جیسے شہروں میں بھی چاند دیکھنے کے لیے سازگار حالات متوقع ہیں، جہاں غروب آفتاب اور چاند کی غروب ہونے کے درمیان کافی وقت ہوگا۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو ذی القعد 30 دنوں کا ہو جائے گا، جس سے ذی الحج کی تاریخ 19 مئی تک ملتوی ہو سکتی ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اس بار پاکستان اور سعودی عرب دونوں ملکوں میں عید الاضحیٰ ایک ہی تاریخ کو منائے جانے کا امکان ہے۔ یہ پیشگوئی مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مددگار ثابت ہوگی اور انہیں قبل از وقت منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملے گا۔ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے دی جانے والی معلومات کے مطابق، عوام کو چاند دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اگر انہیں چاند نظر آتا ہے تو کمیٹی کو اس کی اطلاع دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، کمیٹی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مذہبی رسومات کو مکمل احترام کے ساتھ ادا کریں اور قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھیں۔ ذی الحج کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ چین کے ہنان صوبے میں آتش بازی کے کارخانے میں ہونے والے دھماکے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس المناک حادثے پر چینی صدر شی جن پنگ نے گہری رنجیدگی کا اظہار کیا ہے اور اس واقعہ کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے ہدایت کی ہے کہ اس حادثے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ حکومت ان کے ساتھ ہے اور ان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ یہ حادثہ چین میں صنعتی حادثات کی سنگینی اور کارخانوں میں حفاظتی اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ آتش بازی کے کارخانے میں دھماکے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ آتش بازی کے مواد کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ چینی حکومت نے اس حادثے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو جلد از جلد رپورٹ پیش کرے گی۔ اس حادثے نے چین میں صنعتی حفاظت کے معیار پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کارخانوں میں حفاظتی اقدامات کو سخت کرے۔ جمعیت علمائے اسلام (جے یو آئی-ایف) نے مذہبی اسکالر شیخ محمد ادریس کے قتل پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جے یو آئی-ایف کے رہنماؤں نے اس قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ محمد ادریس ایک بزرگ عالم دین تھے اور ان کی خدمات دین اسلام کے لیے قابل قدر تھیں۔ جے یو آئی-ایف نے احتجاج کے لیے ملک بھر میں جلسے اور جلوس نکالنے کا اعلان کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس قتل کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے۔ پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ اگر حکومت نے ان کی مطالبات کو پورا نہیں کیا تو وہ احتجاج کو مزید وسعت دیں گے۔ شیخ محمد ادریس کا قتل ملک میں مذہبی رہنماؤں کی سلامتی کے حوالے سے تشویش پیدا کرتا ہے۔ جے یو آئی-ایف نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں مذہبی رہنماؤں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ اس قتل کی وجہ سے ملک میں مذہبی حلقوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ اس واقعہ کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ جے یو آئی-ایف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج میں شرکت کریں اور شیخ محمد ادریس کے قاتلوں کے خلاف آواز بلند کریں
ذی الحج عید الاضحیٰ رویت ہلال چین آتش بازی دھماکا جے یو آئی-ایف احتجاج شیخ محمد ادریس خالد اعجاز مفتی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NAB summons Khawaja Asif on June 26NAB summons Kh Asif on June 26
Read more »
270 flights expected to land in Pakistan from June 26 to June 30: Moeed Yusuf270 flights expected to land in Pakistan on June 26 to June 30: Moeed Yusuf
Read more »
بجلی کا شارٹ فال 6 ہزار 576 میگاواٹ تک پہنچ گیا، بدترین لوڈشیڈنگ جاری - ایکسپریس اردوملک میں بجلی کی کل طلب 26 ہزار 500 میگاواٹ اور طلب 26 ہزار 500 میگاواٹ ہے۔
Read more »
Badshah’s bar targeted by Lawrence Bishnoi gang in Chandigarh blast incidentAuthorities reported that two explosions occurred outside a nightclub in Chandigarh Sector 26 early this morning (November 26),
Read more »
فیض حمید کو بچانے کیلئے مذاکرات کا ڈراما رچایا گیا ہے، طلال چوہدری26 ترمیم نہ ہوتی تو 26 نومبر والے کامیاب ہوجاتے، ان کی حکومت میں ہم نے مذاکرات کی بات کی تو کمزوری سمجھا گیا، سینیٹر
Read more »
آپکی سفارشات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل ہیں، خط سے پہلے آپکو بتاچکا تھا: جسٹس جمال کا جسٹس منصور کو جواب26 ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بھی آپ نے بات کی، 26 ویں ترمیم پرجواب نہیں دوں گا کیونکہ درخواستیں سپریم کورٹ میں زیرالتوا ہیں: جسٹس جمال مندوخیل
Read more »