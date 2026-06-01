اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے آئندہ بجٹ میں رئیل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بڑا ٹیکس ریفلیف دیا ہے۔ اس کا مقصد رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کی سرگرمیوں کو بڑھانا اور کل ٹیکس آمدنی کو بڑھانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کم ٹیکس خریداری اور فروخت کو زیادہ ترغیب دے گا اور نتیجتاً ٹیکس کی اکڈیٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق، حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اپنا منصوبہ شیئر کیا ہے۔ اس کے مطابق، رئیل اسٹیٹ کی خریداری پر ہولڈنگ ٹیکس 1.
5 فیصد سے 0.25 فیصد تک کم ہوسکتا ہے۔ یہ ٹیکس انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کے تحت 236 کے سیکشن کے تحت لگایا جاتا ہے۔ اسی وقت، رئیل اسٹیٹ کی فروخت پر ہولڈنگ ٹیکس 4.5 فیصد سے 1.5 فیصد تک کم ہوسکتا ہے۔ فیدرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے اس سیکٹر کی حمایت کے لیے پہلے ہی کچھ قدم اٹھائے ہیں۔ ماضی کے تین ماہوں میں، اس نے اپنی منصوبہ بندی کی شرح کو 30 سے 35 فیصد تک کم کر دیا ہے۔ حکام کی امید ہے کہ یہ کदम رئیل اسٹیٹ اور تعمیراتی سرگرمیوں کو ملک بھر میں زندہ کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ تاہم، حکومت کو غیر فائلر کے لیے کسی بھی قسم کا ٹیکس ریفلیف نہیں دیا جائے گا۔ موجودہ 10.5 فیصد کا ٹیکس غیر فائلر کی رئیل اسٹیٹ کی معاملات پر 10.5 فیصد رہے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکس کی شرحوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیکس کی اکڈیٹی میں تیزی سے کمی آئی ہے۔ جولائی سے مارچ تک موجودہ مالی سال میں، 236 کے سیکشن کے تحت ہولڈنگ ٹیکس کی اکڈیٹی 29 فیصد کم ہوئی ہے۔ 5 فیصد اور 10 فیصد کی ٹیکس کی سلیبز میں سے 68 فیصد اور 64 فیصد کا ساتھی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، 7 ای کے سیکشن کے تحت آمدنی کا ٹیکس 10 فیصد کم ہو گیا ہے۔ صدر محمد احسن ملک نے حکومت کے اس اقدام کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رئیل اسٹیٹ اور تعمیراتی سرگرمیوں کے ساتھ 45 سے 55 صنعتوں کا لینک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں بہتر ہونے سے ملازمتوں میں اضافہ ہو گا، بے روزگاری کم ہو گی اور حکومت کے 4 فیصد سے زیادہ کی معیشت کو پورا کرنے کا توجہ مرکوز ہوگی
