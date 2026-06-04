رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی بحالی: معیشت کے لیے ایک نیا موقع

پاکستان کے رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی مشکلات کو کم کر کے اسے تباہی سے بچانے کے طریقوں پر ماہرین کی رائے اور حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی کے مثبت اثرات۔
دنیا کی تمام فصلیں تباہ ہوجائیں تو لوگ کیا کھائیں گے؟
یہ سوال اس وقت اہم ہو جاتا ہے جب معیشت کے بنیادی شعبے جیسے رئیل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ کو نظر انداز کیا جائے۔ پاکستان میں رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی مشکلات کو کم کر کے اسے تباہی سے بچانے کے طریقوں پر ماہرین غور کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار احسن ملک کے مطابق، معاشی ماہرین اور بیوروکریسی گزشتہ چار سال سے اس اہم شعبے کو نظر انداز کر رہے تھے، جب کہ عوام تعمیرات اور ہاؤسنگ سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے شور مچا رہے تھے۔ اس دوران ایف بی آر اور وزیر اعظم شہباز شریف خود اسے غیر پیداواری شعبہ قرار دے رہے تھے۔ اب حکومت نے پالیسی تبدیل کرتے ہوئے ہاؤسنگ پر قرضے دینے شروع کیے ہیں، جو ایک خوش آئند اقدام ہے۔ اس سے ملک کے اندر موجود سرمائے کی دوبارہ سرمایہ کاری ہوگی اور لوگوں کا سرمایہ سونا، کرپٹو کرنسی، اسٹاک ایکسچینج سے نکل کر رئیل اسٹیٹ میں واپس آئے گا۔ ٹیکسیشن کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے احسن ملک نے کہا کہ اگر کسی کی اہلیہ کو ان کی والدہ نے 10، 15 یا 20 سال پہلے سونا دیا ہو اور وہ اسے آج بیچنے جائیں تو ان پر 15 فیصد کیپیٹل گین ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے، جو حیرت کی بات ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کے گھروں میں موجود پرانے سونے پر ٹیکس کی شرح کو کم کرے تاکہ لوگ اسے نقد کر کے اس پیداواری شعبے میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ماضی میں ٹیکس بڑھانے سے حکومت کا ریونیو تو اتنا ہی رہتا تھا، لیکن لین دین کی تعداد گر جاتی تھی۔ تاہم، گزشتہ سال کے مقابلے میں اس بار حکومت کا اپنا ریونیو بھی 29 سے 35 فیصد تک کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب حکومت کو ہاؤسنگ اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر دوبارہ پیداواری لگنے لگا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تعمیراتی شعبے کو سہولیات اور قرضے دینے سے ملک 4 فیصد معاشی ترقی کا ہدف حاصل کر پائے گا اور اس سے منسلک 45 سے 55 صنعتوں کو کیا فائدہ ہوگا، تو احسن ملک نے واضح کیا کہ اگر حکومت نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی پالیسی اپنائی ہے، یعنی ایک ٹیکس ختم کر کے دوسرا لگا دیا، تو شاید یہ معاشی ترقی اور پیداوار حاصل نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے واضح ذہن کے ساتھ رئیل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر کو حقیقی ریلیف دیا تو یہ شعبہ ایک بار پھر معجزہ دکھائے گا، بالکل ویسا ہی جیسا عوام نے سال 2019-20 میں دیکھا تھا۔ اس سے ملک میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی اور ہر آدمی کے پاس خوشحالی آئے گی۔ اس طرح رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی بحالی سے نہ صرف معیشت کو فروغ ملے گا بلکہ عوام کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوگا اور بے روزگاری میں کمی آئے گی
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