رئیل اسٹیٹ کے ریگولیٹری فریم ورک میں بڑی اصلاحات، نیب کا انکشاف

نیب چیئرمین نے اعلان کیا کہ دو ماہ کے اندر رئیل اسٹیٹ کے ریگولیٹری فریم ورک میں نئی اصلاحات لائی جائیں گی، جو فائل پر مبنی نظام کو ختم کر دیں گی۔ انٹرپول نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف ریڈ نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔
کراچی: نیشنل اکاونٹیبلٹی بیورو ( نیب ) کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) نذیر احمد نے انکشاف کیا ہے کہ دو ماہ کے اندر پاکستان کے رئیل اسٹیٹ کے ریگولیٹری فریم ورک میں نئی اصلاحات لائی جائیں گی۔ یہ اصلاحات ، جو وفاقی کابینہ کی منظوری کے منتظر ہیں، موجودہ فائل پر مبنی نظام کو ختم کر دیں گی اور مکمل ذمہ داری ڈویلپرز پر عائد کر دیں گی۔ غیر رسمی بریفنگ کے دوران، انہوں نے زور دیا کہ ان تبدیلیوں کا مقصد شعبے میں نگرانی اور احتساب کو آسان بنانا ہے۔ احمد نے یہ بھی نوٹ کیا کہ پارلیمنٹیرینز کے ملوث مقدمات زیرِ سماعت ہیں، لیکن نیب اب ان معاملات پر پریس بیان جاری نہیں کرتا ہے، اور کئی مقدمات ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیوں کو بھیج دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بیرونی رپورٹس پر تنقید کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے حالیہ جائزے کو 'بے بنیاد' قرار دیا اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ساکھ پر سوال اٹھایا، اس کے سروے کے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیب کے حالیہ ریکوری کے اقدامات عالمی سطح پر سب سے زیادہ ہیں، اور تمام فنڈز قومی خزانے میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ انٹرپول نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان کے رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں اصلاحات کی یہ تجویز ایک اہم پیش رفت ہے۔ طویل عرصے سے، یہ شعبہ غیر منظم اور شفافیت کی کمی کا شکار رہا ہے۔ فائل پر مبنی نظام نے دھوکے اور کرپشن کے مواقع فراہم کیے ہیں، جس سے عام شہریوں کو نقصان پہنچا ہے۔ نئی اصلاحات کا مقصد اس نظام کو ختم کرنا اور ڈویلپرز کو ان کے اعمال کے لیے زیادہ جوابدہ بنانا ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور رئیل اسٹیٹ سیکٹر میں قانونی طور پر کاروبار کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اصلاحات نہ صرف رئیل اسٹیٹ کے شعبے کو بہتر بنائیں گی بلکہ ملک کی معیشت کو بھی مستحکم کرنے میں مدد کریں گی۔ شفافیت اور احتساب کے ذریعے، یہ اصلاحات غیر قانونی فنڈز کے بہاؤ کو روکنے اور ٹیکس کی آمدنی میں اضافہ کرنے میں بھی مدد کریں گی۔ حکومت کی جانب سے یہ اقدام قابل تحسین ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ملک میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ نیب چیئرمین نے آئی ایم ایف اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس پر جو اعتراضات اٹھائے ہیں، وہ بھی قابل غور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا حالیہ جائزہ 'بے بنیاد' ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان اعتراضات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیب ملک میں احتساب کے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ کسی بھی غیر منصفانہ یا غلط رپورٹنگ کو برداشت نہیں کرے گا۔ نیب کی جانب سے حالیہ ریکوری کے اقدامات کی کامیابی بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیب کے ریکوری کے اقدامات عالمی سطح پر سب سے زیادہ ہیں اور تمام فنڈز قومی خزانے میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیب کرپشن کے خلاف جنگ میں مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے اور ملک کو مالی نقصان سے بچا رہا ہے۔ انٹرپول کی جانب سے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف ریڈ نوٹس کی جاری کرنا بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ اقدام نیب کی جانب سے کرپشن کے خلاف کی جانے والی تحقیقات کا حصہ ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قانون کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ اصلاحات رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور معاشی ترقی کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ڈویلپرز کو زیادہ ذمہ دار بنانے سے، یہ اصلاحات پراجیکٹس کی تکمیل کو یقینی بنائیں گی اور خریداروں کے حقوق کی حفاظت کریں گی۔ اس کے علاوہ، یہ اصلاحات غیر قانونی فنڈز کے استعمال کو روکنے اور ٹیکس چوری کو کم کرنے میں مدد کریں گی۔ حکومت کو چاہیے کہ ان اصلاحات کو جلد از جلد نافذ کرے اور ان کی موثر نگرانی کے لیے ایک مضبوط میکانزم قائم کرے۔ اس کے ساتھ ہی، نیب کو کرپشن کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھنی چاہیے اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے خلاف انٹرپول کے ریڈ نوٹس کے ذریعے، نیب نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ یہ اقدامات پاکستان میں احتساب کے عمل کو مزید مضبوط کریں گے اور ملک کو کرپشن سے پاک کرنے میں مدد کریں گے۔ یہ اصلاحات نہ صرف رئیل اسٹیٹ کے شعبے کے لیے بلکہ پورے پاکستانی معاشرے کے لیے ایک مثبت تبدیلی ثابت ہوں گی۔ شفافیت اور احتساب کے ذریعے، یہ اصلاحات ملک میں ایک مضبوط اور پائیدار معیشت کی بنیاد رکھیں گی۔ حکومت، نیب اور دیگر متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ مل کر کام کریں اور ان اصلاحات کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ اس سے ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول بہتر ہوگا اور معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ عوام کو بھی ان اصلاحات کا ساتھ دینا چاہیے اور کرپشن کے خلاف جنگ میں حکومت اور نیب کو تعاون کرنا چاہیے۔ صرف اجتماعی کوششوں سے ہی ہم پاکستان کو ایک کرپشن سے پاک اور ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں.
