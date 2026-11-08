رائیونڈ تبلیغی اجتماع: 6 لاکھ سے زائد شرکاء کے انخلا کے بعد ٹریفک معمول پر
رائیونڈ کے عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر، لاکھوں افراد نے دین کی تبلیغ کو اپناؤنے کا عہد کیا۔ تفصیلات اور اثرات ملاحظہ کریں۔
رائیونڈ میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے جس میں 6 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اس بڑے مذہبی اجتماع کا انخلا مکمل ہونے کے بعد اجتماع کی جانب جانے والے تمام راستے معمول کی ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ شرکاء کی بڑی تعداد نے اپنی زندگی کو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا ہے۔
علماء کا پیغام اور دینی شعور کی بحالی
مولانا ضیاء الحق اور مولانا زبیر الحسن آف انڈیا نے شرکاء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رائیونڈ کا اجتماع انسانی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اجتماع نے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں انقلاب بپا کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے لاکھوں افراد مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
مولانا ضیاء الحق نے بتایا کہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے اپنی زندگی کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لائی جائے۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا۔
مساجد کی بحالی اور بھائی چارے کی فروغ
شرکاء نے مساجد کو آباد کرنے اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا عزم کیا ہے۔ مولانا زبیر الحسن آف انڈیا نے شرکاء سے درخواست کی کہ وہ مساجد میں خوشبو لگا کر جائیں کیونکہ وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کو آباد کرنا اور اجتماعی زندگی سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے یہ بھی یاد دہانی کروائی کہ مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ شرکاء نے اجتماعی طور پر دعائیں کیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی غلاظتوں سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگیوں کو دینی زندگی بنا دے۔ انہوں نے یہ بھی مانگا کہ اللہ ہمیں محرومین میں سے نہیں بلکہ مقبولین میں شامل فرماۓ۔
شرکاء کا عہد اور عالمی اتحاد کی دعائیں
اجتماع میں شریک ہزاروں افراد نے اپنی زندگی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا۔ عالم اسلام کی سربلندی، پاکستان کی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پنڈال میں موجود افراد جذباتی ہو کر آبدیدہ ہوئے کیونکہ یہ اجتماع ان کے لیے روحانی سکون کا باعث بنا۔
مولانا ضیاء الحق اور مولانا زبیر الحسن آف انڈیا نے یہ بات بھی واضح کی کہ دنیاوی معاملات کو اسلامی شریعت کے مطابق سرانجام دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا دین دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے اور دعوت و تبلیغ کے امور کو سرانجام دینے کے لیے مساجد میں مشورہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ محنت کرنے سے ہزاروں انسانوں کی زندگی ایمان والی بن جائے گی۔
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