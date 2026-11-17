رابرٹ پیٹنسن جیمز بانڈ بن گئے، ڈینیل کریگ کی جگہ
رابرٹ پیٹنسن آٹھویں جیمز بانڈ بن گئے۔ ڈینیل کریگ کی جگہ لیں گے۔ دیرین پیرس ولنیوف اور ایم جی ایم سٹوڈیوز کے تعاون میں یہ اہم فیصلہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔
برطانوی اداکار رابرٹ پیٹنسن کو آئیکنک جاسوس جیمز بانڈ کا کردار ادا کرنے کا اعزاز ملا ہے۔ یہ اعلان پیر، سولہ نومبر کو کیا گیا جس کے ذریعے وہ ڈینیل کریگ کی جگہ اس فلمی سیریز کا آٹھواں اداکار بن گئے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد صنعت میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کیونکہ پیٹنسن اس کردار کے لیے ایک متبادل انتخاب تھے۔
پروڈکشن ٹیم کا انتخابی عمل اور تفصیلات
یہ اہم فیصلہ ہدایتکار دیرین پیرس ولنیوف اور پروڈیوسرز ایم پی پاسکل اور ڈیوڈ ہیمن کے ساتھ اسکرین ٹیسٹ کے بعد کیا گیا۔ چار اداکاروں کے شارٹ لسٹ میں کالوم ٹرنر، جیک لوڈن، جس اوکانر اور نکولس ہاؤلٹ شامل تھے۔ اکتوبر کی آخری تاریخوں میں انہوں نے اسٹنٹس، کیمرہ پرسنس اور مکالموں کی بنیاد پر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پیٹنسن کو اس کامیابی کی خوشخبری اتوار کی صبح ولنیوف نے دی۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
اداکار اور ہدایت کار کی جانب سے ردعمل
رابرٹ پیٹنسن نے کہ کہ یہ ان کی زندگی کا خواب تھا اور اس کردار کا ذمہ دار بننا ان کے لیے لائف ٹائم آنر ہے۔ انہوں نے ایم جی ایم سٹوڈیوز کا شکریہ ادا کیا۔ ہدایت کار دیرین پیرس ولنیوف نے کہا کہ پیٹنسن میں بانڈ کا ٹائم لیس ساؤل ہے اور وہ کردار کو نیا رنگ دیتے ہیں۔ پروڈیوسرز ایم پی پاسکل اور ڈیوڈ ہیمن نے ان کی خوف اور اداکاری کی تعریف کی۔
ڈینیل کریگ کی جگہ اور سیریز کی تاریخ
ڈینیل کریگ نے اس کردار کو پچھلے کئی سالوں میں پیش کیا اور یہ سیریز پہلی فلم تھی جس نے گلوبل باکس آفس پر ارب ڈالر کی کمائی کی۔ اب رابرٹ پیٹنسن آٹھواں اداکار بن کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سیریز کی تاریخ میں سیان کنری، جارج لزنبی، روگر مور، ٹائمری ڈالٹن، پیرس بروسن اور ڈیوڈ نائیون بھی شامل ہیں۔
ایکسپنڈنگ سٹوڈیو کا نیا دور اور اثرات
یہ فلم ایم جی ایم سٹوڈیوز کے تحت پہلی بار بننے والی ہے کیونکہ فروری دو ہزار پچیس میں انہوں نے بکولی فیملی سے حقوق حاصل کیے ہیں۔ اس تبدیلی کا مقصد کردار کو جدید دور کے مطابق ڈھالنا ہے۔ شائقین اب نئے انداز کا انتظار کریں گے کیونکہ یہ سیریز نئے تخلیقی کنٹرول کے تحت کام کرے گی۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment