رابرٹ پیٹنسن جیمز بانڈ بن گئے، 007 کے سوتے ہوئے 007 کردار کو دوبارہ زندہ کریں گے
امیزون MGM اسٹوڈیوز نے رابرٹ پیٹنسن کو نئے جیمز بانڈ کے طور پر منتخب کیا ہے۔ ڈینس ویلینیو ہدایتکاری کریں گے۔ ڈینیئل کریگ کی جگہ لینے والے یہ ساتویں اداکار ہیں۔
امیزون ایم جی ایم اسٹوڈیوز نے پیر کو اعلان کیا کہ ہالی ووڈ اداکار رابرٹ پیٹنسن کو جیمز بانڈ کی سیریز میں نئے مرکزی کردار کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ یہ اعلان ہالی ووڈ میں مہینوں سے چل رہی قیاس آرائیوں کو ختم کرتا ہے اور اس فریم ورک میں ایک نیا باب کھولتا ہے۔ رابرٹ پیٹنسن اس سیریز کے ساتویں اداکار ہوں گے جو اس بے مثل کردار کو منظر عام پر لائیں گے۔
پچھلے اداکاروں کا تاریخی تسلسل اور تبدیلی
ڈینیئل کریگ نے 2021 میں فلم ''نو ٹائم ٹو ڈائی'' کے بعد اس کردار کو خیرباد کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کردار کے لیے متعدد نام زیرِ گردش تھے۔ جن میں جیک لوڈن، جوش او کونر اور کالم ٹرنر سمیت کئی اداکار شامل تھے۔ آخر کار کمپنی نے رابرٹ پیٹنسن کو حتمی انتخاب قرار دیا۔ پہلے چھ اداکار جینسی کنری، جارج لیزنبی، راجر مور، ٹموتھی ڈالٹن، پیئرس بروسنن اور ڈینیئل کریگ اس کردار کو نبھا چکے ہیں۔Also readAmazon MGM takes creative reins of James Bond, ending an era of family control of 007
ایڈرڈ کولن کا کردار اور کیریئر کا آغاز
40 سالہ برطانوی اداکار رابرٹ پیٹنسن نے اس اعزاز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقام قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیمز بانڈ کا کردار ملنا ان کے خواب کی تعبیر ہے۔ انہوں نے اپنا کیریئر فلم ''ہیری پوٹر اینڈ دی گوبلٹ آف فائر'' میں سیڈرک ڈیگوری کے کردار سے شروع کیا تھا۔ تاہم عالمی شہرت انہیں ''ٹوائی لائٹ'' فلموں میں ویمپائر ایڈورڈ کولن کا کردار ادا کرنے پر ملی۔
ہدایت کار اور پروڈکشن ٹیم کی تفصیلات
نئی جیمز بانڈ فلم کی ہدایت کاری ڈینس ویلینیو کریں گے جو ''ڈیون'' کے فلم ساز ہیں۔ اسٹیون نائٹ، جو ''پیکی بلائنڈرز'' کے تخلیق کار ہیں، اس فلم کا سکرپٹ لکھ رہے ہیں۔ ایمی پاسکل اور ڈیوڈ ہیمن اس فلم کے پروڈیوسرز ہوں گے۔ اس ٹیم کی کامیابی کی ضمانت اس کے ماضی کے اہم کاموں سے ملتی ہے۔
آئندہ اقدامات اور ریلیز کی تاریخ
فلم کی ریلیز کی تاریخ کا ابھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ دیگر اداکاروں کے ناموں کے بارے میں بھی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ اس اعلان کے بعد شائقین اس بات کا انتظار کریں گے کہ یہ نئی سیریز کس طرح پرانی یادوں کو دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ مستقبل قریب میں مزید تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں۔
سوشل میڈیا پر ردعمل اور تجزیہ
اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ رابرٹ پیٹنسن کا انداز پہلے اداکاروں سے مختلف ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف فنکاروں کے خاندان اور دوست اس فیصلے کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ صنعت میں اسے ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
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