رابرٹ پیٹنسن جیمز باونڈ بن گئے، ڈینی ولینیو ڈائریکٹر
ایمیزون ایم جی ایم اسٹوڈیوز نے اعلان کیا ہے کہ رابرٹ پیٹنسن اگلے جیمز باونڈ بنیں گے جبکہ ڈینی ولینیو اس فلم کی ہدایت کاری کریں گے۔
امریکی اسٹوڈیو ایمیزون ایم جی ایم اسٹوڈیوز نے پیر کے روز باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ برطانوی اداکار رابرٹ پیٹنسن جیمز باونڈ کی شہرت آمیز کردار نبھانے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ فلم ڈینی ولینیو کی ہدایت کاری میں بننے والی ہے اور اس کا اسکرپٹ برطانوی مصنف سٹیفن نائٹ لکھیں گے۔
نئے باونڈ کے انتخاب کی تفصیلات
یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جیمز باونڈ فرنچائز کو ایک نئے موڑ کی ضرورت تھی۔ رابرٹ پیٹنسن، جن کی عمر چالیس سال ہے، نے ٹوئلائٹ سیریز اور ٹینٹ جیسی فلموں میں اپنی بہادری کا ثبوت دیا ہے۔ وہ حال ہی میں اعلان کردہ فلزم 'دون: پارٹ تھری' میں بھی کام کر رہے ہیں جو اگلے مہینہ ریلیز ہو رہی ہے۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
اس فلم کی پروڈکشن ٹیم میں ایمائی پاسکل اور ڈیوڈ ہیمان جیسی نامور شخصیات شامل ہیں۔ ایمیزون ایم جی ایم اسٹوڈیوز نے 2025 میں طویل عرصے سے حق داروں مائیکل ولسن اور باربرا بروکی کے ساتھ مل کر اس فرنچائز پر مکمل کنٹرول حاصل کیا تھا۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی شراکت داری ہے۔
اداکار کا ردعمل اور پہلے کا تجربہ
رابرٹ پیٹنسن نے اپنے اعلان پر کہا کہ جیمز باونڈ سائنما کی سب سے عظیم شخصیات میں سے ایک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ انہوں نے ہدایت کار ڈینی ولینیو اور پورے ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ پیٹنسن نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے 'دی بیٹ مین' جیسی بڑی رولز نبھائی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ اب کیپ کو چھوڑ کر ٹام فورڈ کی ٹیکسیڈو میں بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ پیٹنسن نے 2005 میں 'ہیری پاٹر اینڈ دی گوبلٹ آف فائر' کے ذریعے اپنی بڑی اسکرین پر پہلی بار قدم رکھا تھا۔ انہوں نے لاسٹ سیٹی آف زی اور ڈراما جیسی فلموں میں بھی کام کیا ہے۔
فرانسائز کی تاریخ اور مستقبل کی منصوبہ بندی
جیمز باونڈ سیریز 1962 میں 'ڈر نو' کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ اس فرنچائز نے سیین کنری کی قیادت میں 7 ارب ڈالر سے زائد کی کمائی کی ہے۔ ڈینی ولینیو کا کہنا ہے کہ پیٹنسن میں باونڈ کی سب سے خاص خوبیاں موجود ہیں۔
ڈینی ولینیو نے ڈائن ٹرilogy اور ارےول جیسی فلموں کے لیے شہرت حاصل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیٹنسن میں باونڈ کی روح ہے جو نئے انداز میں جلوہ گر ہوگی۔ یہ فلم ڈنی کریگ کے بعد بنائی جا رہی ہے جنہوں نے 2021 میں نو ٹائم ٹو ڈی کے بعد کردار چھوڑ دیا تھا۔
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