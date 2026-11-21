رابرٹ پئٹنسون نے تین جیمز بانڈ فلموں کے لیے مختصر معاہدہ طے کیا
اداکار رابرٹ پئٹنسون نے جیمز بانڈ سیریز کے لیے پروڈیوسرز کے ساتھ چار کی بجائے صرف تین فلموں کا معاہدہ طے کر لیا ہے۔ ڈینس ویلینیوؤ اس فلم کی ہدایت کاری کریں گے۔
سکائی لیجنڈ اور اداکار رابرٹ پئٹنسون نے جیمز بانڈ سیریز کے پروڈیوسرز کے ساتھ ایک مختصر معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے جس کے تحت وہ تین فلم وں میں کام کرنے پر راضی ہوئے ہیں۔ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پئٹنسون کے نمائندوں نے ابتدائی طور پر پروڈیوسرز کی جانب سے چھتائی جانے والے چار فلم وں والے معاہدے کو مسترد کر دیا اور اس کی جگہ تین فلم وں پر مبنی ایک مختصر پابندی پر دستخط کیے۔ اس خبر کی تصدیق اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ چالیس سالہ اداکار کو ڈینیل کریگ کے جانشین کے طور پر اعلان کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے چار فلم وں کے لمبے معاہدے سے گریز کیا۔ ریپورٹس کے مطابق، پئٹنسون نے صراحتاً کہا کہ وہ چار فلم وں کے لیے پابند نہیں ہونا چاہتے، خاص طور پر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ دوسرے متوقع امیدواروں نے ایسا معاہدہ کیا تھا۔ اس مختصر معاہدے کو اس بات کی عکاسی بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اداکار مستقبل میں اس سیریز میں اپنی جگہ کو لچکدار بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اب تک کوئی عوامی اشارہ نہیں ملا ہے کہ وہ اس کردار سے قبل اوقات الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اس اہم معاہدے کے علاوہ، آنے والی جیمز بانڈ فلم کی ہدایتکاری کے لیے ڈینس ویلینیوؤ کی تقرری بھی ایک بڑی خبر ہے۔ ڈینس ویلینیوؤ پہلے ہی پئٹنسون کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور وہ اگلے حصے کے اسکرین پلے کو لکھنے کی ذمہ داری بھی سنبھالا رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس فلم کے بارے میں مزید تفصیلات، جن میں ریلیز کی تاریخ اور معاہدے کی دیگر شرائط شامل ہیں، ابھی تک سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہیں۔ تھیٹر کے حوالے سے جاری رپورٹس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ معاہدے کی شرائط میں کچھ نئی چیزیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یونیورسل پکچرز یا مائیکرو ویل فلم ز کی جانب سے اس پروجیکٹ کو مختلف زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم، فن کاروں اور پروڈیوسرز کے درمیان یہ مذاکرات کافی طویل عرصے سے جاری تھے اور اب اس کا ایک حتمی شکل اختیار کر لینا فلم کی دنیا میں یکدم ہلچل مچا دینے والا معاملہ ہے۔ اس پورے تناظر میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جیمز بانڈ کی سیریز کو ہر نئے اداکار کے ساتھ ایک نیا رخ ملتا ہے اور اب پئٹنسون کے اس مختصر معاہدے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کردار کو زیادہ دیر تک نہ رکھنے کی پالیسی اپنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے دیگر پراجیکٹس یا ذاتی کیریئر کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ تاہم، اب تک کی کوئی بھی سرکاری بیان یا اعلامیہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کی تصدیق کرے کہ وہ اس کردار سے بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈینس ویلینیوؤ کی ہدایت کاری میں فلم بننے والی ہے جو کہ پہلے ہی کافی مقبولیت کی حامل ہے۔ اسکرین پلے کے لکھنے والے کے طور پر ان کی شراکت فلم کی کہانی کو مزید گہرائی اور تجسس کا حامل بننے کا باعث بن سکتی ہے۔ ریلیز کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک کوئی یقینی بات کہنے سے گریز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ معاہدے کی تفصیلات پر منحصر ہے کہ فلم کب تک مکمل ہوگی۔ اس پورے معاملے میں اداکار کی ٹیم کی کوششیں قابلِ ستائش ہیں کہ انہوں نے اپنے موکل کے مفادات کو بہتر طریقے سے محفوظ بنایا ہے۔.
سکائی لیجنڈ اور اداکار رابرٹ پئٹنسون نے جیمز بانڈ سیریز کے پروڈیوسرز کے ساتھ ایک مختصر معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے جس کے تحت وہ تین فلموں میں کام کرنے پر راضی ہوئے ہیں۔ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پئٹنسون کے نمائندوں نے ابتدائی طور پر پروڈیوسرز کی جانب سے چھتائی جانے والے چار فلموں والے معاہدے کو مسترد کر دیا اور اس کی جگہ تین فلموں پر مبنی ایک مختصر پابندی پر دستخط کیے۔ اس خبر کی تصدیق اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ چالیس سالہ اداکار کو ڈینیل کریگ کے جانشین کے طور پر اعلان کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے چار فلموں کے لمبے معاہدے سے گریز کیا۔ ریپورٹس کے مطابق، پئٹنسون نے صراحتاً کہا کہ وہ چار فلموں کے لیے پابند نہیں ہونا چاہتے، خاص طور پر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ دوسرے متوقع امیدواروں نے ایسا معاہدہ کیا تھا۔ اس مختصر معاہدے کو اس بات کی عکاسی بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اداکار مستقبل میں اس سیریز میں اپنی جگہ کو لچکدار بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اب تک کوئی عوامی اشارہ نہیں ملا ہے کہ وہ اس کردار سے قبل اوقات الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اس اہم معاہدے کے علاوہ، آنے والی جیمز بانڈ فلم کی ہدایتکاری کے لیے ڈینس ویلینیوؤ کی تقرری بھی ایک بڑی خبر ہے۔ ڈینس ویلینیوؤ پہلے ہی پئٹنسون کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور وہ اگلے حصے کے اسکرین پلے کو لکھنے کی ذمہ داری بھی سنبھالا رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس فلم کے بارے میں مزید تفصیلات، جن میں ریلیز کی تاریخ اور معاہدے کی دیگر شرائط شامل ہیں، ابھی تک سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی ہیں۔ تھیٹر کے حوالے سے جاری رپورٹس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ معاہدے کی شرائط میں کچھ نئی چیزیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یونیورسل پکچرز یا مائیکرو ویل فلمز کی جانب سے اس پروجیکٹ کو مختلف زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم، فن کاروں اور پروڈیوسرز کے درمیان یہ مذاکرات کافی طویل عرصے سے جاری تھے اور اب اس کا ایک حتمی شکل اختیار کر لینا فلم کی دنیا میں یکدم ہلچل مچا دینے والا معاملہ ہے۔ اس پورے تناظر میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جیمز بانڈ کی سیریز کو ہر نئے اداکار کے ساتھ ایک نیا رخ ملتا ہے اور اب پئٹنسون کے اس مختصر معاہدے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کردار کو زیادہ دیر تک نہ رکھنے کی پالیسی اپنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے دیگر پراجیکٹس یا ذاتی کیریئر کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ تاہم، اب تک کی کوئی بھی سرکاری بیان یا اعلامیہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کی تصدیق کرے کہ وہ اس کردار سے بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈینس ویلینیوؤ کی ہدایت کاری میں فلم بننے والی ہے جو کہ پہلے ہی کافی مقبولیت کی حامل ہے۔ اسکرین پلے کے لکھنے والے کے طور پر ان کی شراکت فلم کی کہانی کو مزید گہرائی اور تجسس کا حامل بننے کا باعث بن سکتی ہے۔ ریلیز کی تاریخ کے بارے میں ابھی تک کوئی یقینی بات کہنے سے گریز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ معاہدے کی تفصیلات پر منحصر ہے کہ فلم کب تک مکمل ہوگی۔ اس پورے معاملے میں اداکار کی ٹیم کی کوششیں قابلِ ستائش ہیں کہ انہوں نے اپنے موکل کے مفادات کو بہتر طریقے سے محفوظ بنایا ہے۔
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