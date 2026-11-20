رابعہ احسان قتل کیس: شوہر احسان طاہر ضمانت پر جیل سے رہا
رابعہ احسان قتل کیس میں ملزم اور نئی اینکر پرسن کا شوہر احسان طاہر جیل سے رہا ہو گیا، کیونکہ متوفی کے اہل خانہ نے معافی دے دی اور عدالت نے ضمانت منظور کر لی۔
سردار بلوچستان کی جیل اڈیالہ سے احسان طاہر کو رہا کر دیا گیا ہے، جو کہ خاتون اینکر پرسن رابعہ احسان کے قتل کیس کا بنیادی ملزم اور اس کا شوہر تھا۔ جیل انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں رہا کرنے کا سرکاری آرڈر موصول ہونے کے بعد انہیں جیل سے آزاد کیا گیا۔
عدالتی فیصلہ اور ضمانت کی تفصیلات
اس رہائی کا عمل اضافی ضلعی و سیشن جج خرم سلیم کے ہاتھوں جاری کیے گئے وارنٹ کے تحت مکمل ہوا۔ جج خرم سلیم نے ملزم احسان طاہر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، جس کی شرط دو لاکھ روپے کے ضامن کے بانڈز کی فراہمی قرار دی گئی۔ عدالتی حکم کے مطابق، احسان طاہر کو اس وقت تک حراست میں رکھا گیا جب تک کہ قانونی دستاویزی کارروائی مکمل نہیں ہو گئی۔Also readNCCIA busts Karachi man's alleged operation selling stolen U.S. databases
ملزم کی رہائی میں معمولی تاخیر اس وقت پیش آئی جب جیل انتظامیہ کے پاس ضروری کاغذی کارروائی نامکمل تھی۔ تاہم، جیسے ہی سرکاری رہائی کا آرڈر جیل حکام کے پاس پہنچا، احسان طاہر کو فوری طور پر جیل سے باہر نکال لیا گیا۔
متوفی کے اہل خانہ کی معافی اور قانونی کارروائی
احسان طاہر کی رہائی کے پیچھے سب سے اہم قانونی اور سماجی وجہ متوفیہ رابعہ احسان کے اہل خانہ کی جانب سے دی گئی معافی ہے۔ یہ اتفاق اس بات کا اشارہ ہے کہ کیس کے قانونی پہلوؤں میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ رابعہ احسان کے والدین اور بہن نے ملزم کے خلاف سخت موقف اپنایا تھا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔
رابعہ احسان کی والدہ اور بہن نے عدالت میں حلفیہ بیان دائر کیا ہے جس میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ وہ ملزم احسان طاہر سے معافی دے چکی ہیں۔ اس حلفیہ بیان کی قانونی حیثیت ملزم کی رہائی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس نوعیت کے معاملات میں متوفی کے وارثین کی معافی اکثر مقدمے کے انجام کو متاثر کرتی ہے۔
مقتول کے بھائی کا موقف اور پولیس رپورٹ
اس معاملے میں شکایت کنندہ اور رابعہ احسان کے بھائی کررم احمد نے بھی عدالت میں حلفیہ بیان جمع کروایا۔ انہوں نے بھی عدالت کے سامنے تصدیق کی کہ وہ ملزم احسان طاہر سے معافی دے چکے ہیں۔ کررم احمد کا یہ بیان کیس کی قانونی چارہ جوئی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
پولیس کے مطابق، رابعہ احسان کا کیس سکٹر صدیر باران پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، رابعہ احسان کو ان کے شوہر احسان طاہر کی جانب سے فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ تاہم، اب اہل خانہ کی معافی کے بعد پولیس کی کارروائی میں مزید موڑ آ سکتے ہیں۔
مستقبل کے لیے قانونی پیش رفت
احسان طاہر کی رہائی کے بعد کیس کا آگے کیا رخ کرے گا، یہ اب عدالتی فیصلوں اور پولیس کی مزید تحقیقات پر منحصر ہو گا۔ قانونی ماہرین کے مطابق، ضمانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقدمہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ عملی طور پر مقدمے کی چارہ جوئی کے نئے مرحلے کا آغاز ہے۔
میڈیا اور عوامی حلقوں میں اس واقعے پر شدید ردعمل سامنے آیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کیس ملک گیر سطح پر زیر بحث رہا۔ اب جبکہ ملزم رہا ہو چکا ہے، تو اگلے چند دنوں میں عدالت کی طرف سے مزید سماعتیں طے پانے کا امکان ہے۔
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