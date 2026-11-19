رابعہ احسن قتل کیس میں ملزم کی معافی منظور، اہل خانہ نے بخش دیا
92 نیوز کی سینئر اینکر پرسن رابعہ احسن کے قتل کے کیس میں ملزم احسان طاہر کو عدالت میں اہل خانہ کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے۔
92 نیوز کی سینئر اینکر پرسن رابعہ احسن کے قتل کے کیس میں اہم موڑ آ گیا ہے، جہاں عدالت نے متوفیہ کے اہل خانہ کی جانب سے ملزم احسان طاہر کو معاف کرنے کا فیصلہ قبول کر لیا ہے۔ یہ اقدام راولپنڈی میں عدالت ی کارروائی کے دوران سامنے آیا، جہاں خبر رساں ادارے 24 نیوز ایچ ڈی نے اطلاع دی ہے کہ مقدمے کی شکایت درج کرنے والے فریق نے ملزم کے خلاف تمام کارروائی واپس لینے کا اعلان کیا۔
عدالتی عمل اور معافی کی تفصیلات
متوفیہ رابعہ احسن کی بہن الوینہ اور ان کی والدہ عدالت میں پیش ہوئیں اور ملزم احسان طاہر کے حق میں بیان درج کرایا، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ ملزم کو مکمل طور پر معاف کر رہی ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق، یہ معافی خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دی گئی ہے اور ان کا ارادہ قانونی کارروائی کو جاری رکھنے کا نہیں ہے۔Also readCMs, governors and ministers congratulate 92 News on its 6th anniversary
شکایت درج کرنے والے فریق کی جانب سے جمع کروائی گئی درخواست میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس واقعے کو حادثاتی قرار دیا جاتا ہے اور ملزم احسان طاہر نے رابعہ احسن کی جان لینے کا کوئی جان بوجھ کر ارادہ نہیں کیا تھا۔
فریقین کے دلائل اور موقف
عدالتی دستاویزات کے مطابق، شکایت درج کرنے والے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود اپنی تحقیقات کی ہیں اور یہ بات ثابت کر لی ہے کہ ملزم نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واقعے کی نوعیت حادثہ تھی، جس کی وجہ سے رابعہ احسن کا انتقال ہوا، لہٰذا انہوں نے ملزم کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس موقع پر، وکیل صبا فراز راجہ بھی عدالت میں موجود تھیں، جنہوں نے شکایت درج کرنے والے فریق خرم احمد کی نمائندگی کی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکلین ملزم کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی جاری نہیں رکھنا چاہتے اور معاملہ کو ختم کرنے پر راضی ہیں۔
عدالتی کارروائی کے مستقبل کے مراحل
اس معافی کی درخواست کے بعد، عدالت کا اگلا مرحلہ ملزم احسان طاہر کی رہائی یا مقدمے کی بے نقابی کے حوالے سے ہوگا۔ چونکہ شکایت درج کرنے والے فریق نے ملزم کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا اس کیس کے مزید فیصلہ سازی کے عمل پر کچھ تبدیلیاں لا متوقع ہیں۔
اس پیش رفت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی قانونی نظام میں تعزیراتِ پاکستان کے تحت قتل کے مقدمات میں صلح و مصالحت کے ذریعے معاملہ طے کرنے کے عمل کو اہمیت دی جاتی ہے، خاص طور پر جب کہ متوفیہ کے اہل خانہ رضامند ہوں۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime