رابیہ احسن قتل کیس میں بھائی کا مؤقف، قتل کے الزام میں کیس آگے بڑھانے کا اعلان
خرم احسن نے میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا کہ انہوں نے رابیہ احسن کے قتل کے مقدمے کو واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا، جب تک حقائق سامنے نہیں آتے یہ کیس آگے بڑھے گا۔
راولپنڈی میں میڈیا اینکر پرسن رابیہ احسن کے ہاتھوں قتل ہونے کے واقعے کے بعد ان کے بھائی خرم احسن نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ذریعے قتل کیے جانے والے کیس کو واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان کا مؤقف ہے کہ اگر ان کی بہن کو ناحق قتل کیا گیا ہے تو قانونی کارروائی آگے بڑھانی چاہیے۔
واقعے کی تفصیلات اور پولیس کی کارروائی
خرم احسن نے بتایا کہ جب انہیں گھر سے کال آئی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن رابیہ احسن کی موت ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعہ کے وقت وہ راستے میں تھے اور انہیں پہلے ہی یہ یقین نہیں تھا کہ ان کی بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ پولیس نے واقعے کی جگہ سے ایک ملازم کو حراست میں لیا تھا، لیکن بعد میں اسے واپس چھوڑ دیا گیا، جبکہ بیڈ روم میں گولی چلنے کے بارے میں معلومات ملازم نے ہی دی تھیں۔Also readسیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے مساجد میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ناکام بنائے
خاندان کا موقف اور میڈیا کی رپورٹنگ
خرم احسن نے کہا کہ ہماری بہن اور بہنوئی ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے یہ بات قابلِ یقین نہیں ہے کہ ان پر ایسا ظلم ہوا۔ انہوں نے میڈیا کی رپورٹنگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ خبریں درست نہیں لگ رہیں اور انہوں نے قتل کے مقدمے کو واپس لینے کی افواہوں کو جھوٹ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ابھی تک اپنے والدہ سے ملاقات بھی نہیں کی، جو کہ ٹراما ہسپتال میں ہیں، اور وہ اپنی بہن کے قتل کیسے معافی مانگ سکتے ہیں۔
معاملے کی نوعیت اور اگلے اقدامات
خرم احسن نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ وہ ابھی تک اس بات سے پوری طرح متفق نہیں ہیں کہ ان کی بہن کی موت کیسے ہوئی، اور انہوں نے پولیس سے واضح سوال کیا کہ ان کے بہنوئی کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ معاملہ پولیس کا ہے اور پولیس کو تحقیقات کر کے بتانا چاہیے کہ اصل میں کیا ہوا ہے، تاکہ حقائق سامنے آ سکیں اور انصاف کا تقاضا پورا ہو سکے۔
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