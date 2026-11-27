رابیا کلثوم کی ہندوستان میں پاکستانی مواد کی پابندی پر تنقید
پاکستانی اداکارہ رابیا کلثوم نے ہندوستانی اداروں کی جانب سے نیٹ فلکس سیریز کی پابندی پر شدید تنقید کرتے کہا کہ پاکستان اپنی ثقافتی خود اعتمادی میں مضبوط ہے۔
پاکستانی اداکارہ رابیا کلثوم نے بھارت میں پاکستانی تفریحی مواد کے خلاف بڑھتی ہوئی مخالفت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے نیٹ فلکس پر آنے والی اگلے سیریز کے خلاف ہندوستانی اداروں کی کوششوں کو بے بنیاد اور متناقض قرار دیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔
نریندر مودی کو خط اور آئی آئی سی ڈبلیو کا مطالبہ
آل انڈیا سنی ورکرز ایتھلیشن (AICWA) نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر سیریز جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی 4 دسمبر کو نیٹ فلکس انڈیا پر ریلیز ہونے کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستانی سنیما، ٹی وی چینلز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پاکستانی فنکاروں اور مواد کی پابندی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔Also readNvidia's grip on Asia's AI industry raises new concerns
مودی کو خط اور آئی آئی سی ڈبلیو کا مطالبہ
اس واقعے کی روشنی میں رابیا کلثوم نے ہندوستانی میڈیا میں ہونے والی کوریج پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے بھارتی فلم ڈھورندھر کی پاکستان میں کامیابی کا ذکر کیا جس نے ہفتوں تک نمبر ون کی جگہ حاصل کی حالانکہ یہ فلم ہندوستان کے خلاف موضوعات پر مبنی تھی۔
پاکستان کی ثقافتی خود اعتمادی اور عوامی ردعمل
رابیا کلثوم نے کہا کہ جب ڈھورندھر ہفتوں تک پاکستان میں نمبر ون رہی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان بطور قوم کتنا محفوظ اور خود مطمئن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صورتحال پریشان کن نہیں بلکہ مذاق کی بات ہے کیونکہ ہندوستانی عوام پاکستانی تفریحی مواد کی قدر جانتے ہیں۔
مہیرہ خان اور فواد خان کی مقبولیت کا اعتراف
اداکارہ نے مہیرہ خان اور فواد خان کو ہندوستانی میڈیا پلیٹ فارمز پر نمایاں ہونے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مہیرہ خان اور فواد خان کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ان کے ہر بڑے پورٹل پر آنے سے بہت خوش ہیں۔
فراحت اشفاق کے ناول پر مبنی سیریز کی تیاریاں
یہ سیریز فراحت اشفاق کے بیسٹ سیلر اردو ناول پر مبنی ہے جس میں فواد خان، مہیرہ خان، صائمہ سعید، احاد رضا میر، حنیہ عامر، حمزہ علی عباسی اور اجرہ اعزیز نے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ یہ سیریز 4 دسمبر 2026 کو ریلیز ہوگی۔
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