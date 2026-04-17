رات کی شفٹ میں کام کرنے والے افراد کو صحت کے سنگین خطرات کا سامنا

ایک حالیہ سائنسی تحقیق کے مطابق، رات کی شفٹ میں کام کرنے والے افراد کو ذیابیطس، قلبی امراض، کولیسٹرول کے عدم توازن، اور ہارمونل بے ضابطگیوں کا خطرہ نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جسم کی قدرتی سرکیڈین ریتھم میں خلل پیدا کرتا ہے۔
رات کی شفٹ میں کام کرنے والے افراد کے لیے ایک حالیہ سائنسی تحقیق نے صحت پر پڑنے والے سنگین اثرات کے بارے میں تشویشناک انکشافات کیے ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق، رات دیر گئے کام کرنے والے افراد کو ذیابیطس ، قلبی امراض ، کولیسٹرول میں عدم توازن، اور ہارمونل بے ضابطگیوں کا خطرہ نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کے وقت کام کرنا جسم کی قدرتی اندرونی گھڑی، جسے سرکیڈین ریتھم (Circadian Rhythm) کہتے ہیں، میں خلل پیدا کرتا ہے۔ یہ نظام نیند کے نمونوں، ہارمون کی پیداوار، اور دیگر اہم جسمانی افعال کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ریتھم میں خلل کئی طرح کے صحت کے مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔
تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے تقریباً 77 فیصد افراد میں انسولین مزاحمت (Insulin Resistance) پائی گئی، جو کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کی ایک اہم علامت ہے، جبکہ دن میں کام کرنے والوں میں یہ شرح 62 فیصد تھی۔ کولیسٹرول کی سطح میں بھی نمایاں فرق دیکھا گیا۔ رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں میں ٹرائگلیسرائیڈز (Triglycerides) کی سطح بلند تھی اور ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین (HDL)، جسے عام طور پر 'اچھا کولیسٹرول' کہا جاتا ہے، کی سطح کم تھی۔ یہ عدم توازن دل کے امراض کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔
ہارمونل عدم توازن ایک اور بڑا تشویشناک مسئلہ کے طور پر ابھرا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون (Testosterone) اور دیگر اہم ہارمونز کی سطح کم ہو گئی، جبکہ خواتین میں ایسٹروجن (Estrogen) کی سطح بلند پائی گئی – ان دونوں ہی صورتوں کا مجموعی صحت اور جسمانی افعال پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں میں وٹامن کی کمی بھی زیادہ عام تھی۔ سورج کی روشنی کی کم نمائش کی وجہ سے اکثر وٹامن ڈی (Vitamin D) کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، جو ہڈیوں کی مضبوطی اور مدافعتی نظام کے کام کو منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ ماہرین نے تجویز دی ہے کہ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے افراد کو ان خطرات کو کم کرنے کے لیے صحت بخش طرز زندگی کے طریقے اپنانے چاہییں۔
طبی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ رات کو جاگنا کورٹیسول (Cortisol) اور انسولین جیسے ضروری ہارمونز کے توازن کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ یہ عدم توازن جسم کی چربی اور شکر کو مناسب طریقے سے پراسس کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، جس سے بالآخر مختلف میٹابولک اور دائمی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ میڈیکل پروفیشنلز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر رات کی شفٹ ناگزیر ہو تو افراد کو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے فعال اقدامات کرنے چاہییں۔ مناسب نیند کو ترجیح دینا، متوازن غذا برقرار رکھنا، مناسب مقدار میں پانی پینا، اور باقاعدگی سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا ضروری عادات سمجھی جاتی ہیں۔
ماہرین ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے مراقبہ (Meditation) جیسی تناؤ کے انتظام کی تکنیکوں کی بھی سفارش کرتے ہیں، جو ہارمونل عدم توازن کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، ممکنہ صحت کے مسائل کی جلد تشخیص اور انتظام کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ طبی معائنے کی بھی سختی سے سفارش کی جاتی ہے۔ اگرچہ احتیاطی تدابیر خطرات کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، ماہرین اس بات پر بھی خبردار کرتے ہیں کہ رات کی شفٹ کو طویل مدتی معمول بنانا مجموعی صحت کے لیے اب بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ تحقیق رات کی شفٹ میں کام کرنے والے افراد کی صحت کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتی ہے اور ان خطرات کو کم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ سرکیڈین ریتھم کی خلاف ورزی صرف نیند کے شیڈول میں تبدیلی نہیں بلکہ جسم کے پیچیدہ نظاموں میں گہری خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ انسولین مزاحمت کا بڑھنا نہ صرف ذیابیطس بلکہ دل کی بیماریوں اور فالج کے خطرات کو بھی بڑھاتا ہے۔
ٹرائگلیسرائیڈز کا بڑھنا اور HDL کا کم ہونا ایتھروسکلروسیس (atherosclerosis) جیسی دل کی شریانوں کی بیماریوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہارمونل عدم توازن، خاص طور پر مردوں اور خواتین میں، تولیدی صحت، موڈ، اور مجموعی جسمانی کیمسٹری کو متاثر کر سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی، جو سورج کی روشنی کی کمی سے منسلک ہے، ہڈیوں کی صحت کے علاوہ مدافعتی نظام کی کمزوری اور خودکار بیماریوں (autoimmune diseases) کے بڑھتے ہوئے خطرات سے بھی وابستہ ہے۔
ان تمام خدشات کے پیش نظر، تحقیق کے نتائج واضح طور پر بتاتے ہیں کہ رات کی شفٹ کا انتخاب کرنے والے افراد کو اپنی صحت کا غیر معمولی خیال رکھنا ہوگا۔ صحت بخش طرز زندگی کی عادات کو اپنانا، جیسے کہ پھل، سبزیاں، اور صحت بخش پروٹین سے بھرپور متوازن غذا کھانا، جسم کو ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے جو ہارمونل توازن اور میٹابولک صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ باقاعدگی سے ورزش، یہاں تک کہ مختصر دورانیے کی بھی، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے، دل کی صحت کو بہتر بنانے، اور تناؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
مراقبہ اور دیگر تناؤ کے انتظام کی تکنیکیں نہ صرف ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ کورٹیسول کی سطح کو منظم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں، جس کا بالواسطہ اثر میٹابولزم پر بھی پڑتا ہے۔ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ، باقاعدہ طبی معائنے یہ یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں کہ کسی بھی صحت کے مسئلے کا بروقت پتہ لگایا جا سکے اور اس کا مناسب انتظام کیا جا سکے۔ تاہم، یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر محض خطرات کو کم کر سکتی ہیں، اور طویل مدتی رات کی شفٹ کا کام بالآخر جسم کے لیے ایک مستقل دباؤ کا سبب بن سکتا ہے جس کے صحت پر دیرپا اور سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔
