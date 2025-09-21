راجن پور: پنجاب پولیس کا کچے میں آپریشن، 6 مغوی بازیاب

پنجاب پولیس نے راجن پور کے کچے کے علاقے میں مجرموں کے خلاف ایک کامیاب آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 6 مغویوں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ آپریشن میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے بعد ڈاکو فرار ہو گئے، تاہم ان کے سات سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔
پنجاب پولیس نے راجن پور کے کچے کے علاقے میں مجرموں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 6 مغوی وں کو بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ تفصیلات کے مطابق، راجن پور پولیس نے اغوا کاروں کے خلاف ایک مخصوص آپریشن کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد اغوا کاروں کے چنگل سے شہریوں کو آزاد کرانا تھا۔ یہ کارروائی کچے کے علاقے میں کی گئی، جہاں ڈاکو ؤں نے گزشتہ اتوار کی شب روجھان سے 6 افراد کو اغوا کیا تھا۔\ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا کہ اغوا کار مغوی وں کو اغوا کرنے کے بعد کچے کے علاقے کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے فوری طور
پر ان کا تعاقب کیا اور ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ آپریشن کے دوران پولیس کی بھاری نفری ڈاکوؤں کے ٹھکانوں میں داخل ہوئی، جس کے بعد پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم پولیس نے ان کے 7 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو آگ لگا دی اور فراری ڈاکوؤں کی تلاش جاری رکھی۔\آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے راجن پور پولیس کی اس کامیابی کو سراہا، جس میں مغویوں کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا۔ انہوں نے آپریشن میں شامل پولیس اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرات کو سراہتے ہوئے انہیں شاباشی دی۔ اس کامیابی نے پولیس کی جانب سے مجرموں کے خلاف جاری کوششوں میں ایک اہم سنگ میل کا اضافہ کیا ہے، اور عوام میں تحفظ کا احساس پیدا کیا ہے۔ یہ کارروائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جرائم کے خاتمے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کا مظہر ہے۔\اس کے علاوہ، دیگر خبروں میں حافظ آباد میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 5 بچوں سمیت 7 افراد کی المناک موت واقع ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ایکس پوسٹس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو روکنے کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ملک کی سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر روشنی ڈالتی ہیں۔
