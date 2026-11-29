راجہ سکندر حیات نے مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری کی تردید کی
پنجاب کے وزیر تعلیم راجہ سکندر حیات نے مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری کی خبروں کو مسترد کردیا۔ انہوں نے عدالت عظمیٰ سے مالی ریکارڈ طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔
پنجاب کے وزیر تعلیم راجہ سکندر حیات نے بدستور کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی یو آئی (ف) کے سربراہ آزادانہ حرکت کر رہے ہیں اور وہ جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی بھی تردید کی کہ حکومت کی جانب سے کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے۔
مالی شفافیت اور مالی آڈٹ کی مانگ
راجہ سکندر حیات نے عدالت عظمیٰ اور وفاقی آئینی عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے مالی لین دین کی تحقیقات کریں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کے آمدنی کے ذرائع اور اثاثوں کے بارے میں واضح معلومات سامنے لائی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے رہنماؤں کے مالی معاملات میں شفافیت دیکھیں۔Also readہونٹوں کی شکلوں اور شخصیت کا روایتی تعلق
منسٹر نے سوال اٹھایا کہ کیا کبھی کسی مذہبی رہنما کے مالی ریکارڈ کی طلب کی گئی ہے؟ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک جائیداد کا ریکارڈ افغان شہری کے نام پر درج ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے افغان شہری امن اللہ کی شناخت کی بھی پادہانگی کی ہے۔
احتجاجی تحریک اور عوام پر اثرات
راجہ سکندر حیات نے سڑکوں اور موٹر ویز کو بلاک کرنے کے خلاف شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی مذہب میں ایسے احتجاج کی اجازت نہیں ہے جو عام عوام کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان اور پنجاب کی معیشت کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مذہبی اور قومی مسائل پر کام کیا جانا چاہیے، نہ کہ سیاسی شخصیات کے ارد گرد۔ منسٹر نے سوال کیا کہ اگر مولانا کو اپنے حلقے میں کوئی مسئلہ تھا تو وہ وہاں سے تحریک کیوں شروع نہیں کی؟
تعلیمی اور سیکیورٹی تحفظ کے معاملات
منسٹر سکندر حیات نے مولانا فضل الرحمان سے طلباء کی تعلیمی بہتری اور پولیو کے خلاف مہم میں کردار کا تعین کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کراٹ کے تعلیمی مواقع میں کس طرح بہتری لائی گئی؟ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی بیانات سے عوام اب متاثر نہیں ہوتے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے محفوظ سفر کی ضمانت دی ہے۔ مولانا کو اپنے حلقے کا دورہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
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