راحت فتح علی خان کو وراثتی جائیداد کے تنازع میں لاہور ہائیکورٹ سے بڑی رعایت

لاہور ہائیکورٹ نے گلوکار راحت فتح علی خان کی اپیل بحال کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، جس میں عدالتی فیس نہ جمع کرانے پر ان کی اپیل خارج کر دی گئی تھی۔
لاہور ہائیکورٹ نے معروف گلوکار راحت فتح علی خان کو وراثتی جائیداد کے تنازع میں بڑی رعایت دیتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جس میں عدالتی فیسیں جمع نہ کرانے پر ان کی اپیل خارج کر دی گئی تھی۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے راحت فتح علی خان کی درخواست پر آٹھ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ لاہور ہائیکورٹ نے ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جس میں گلوکار کی اپیل عدالتی فیسیں جمع نہ کرانے پر خارج کر دی گئی تھی۔ عدالت نے راحت فتح علی خان کی اپیل بحال کرتے ہوئے انہیں ایک لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق سول کورٹ میں ایک ڈبل سٹوری مکان جس کی پیمائش ایک کنال اور نو مرلے ہے پر قبضے کی تصدیق کے لیے دعویٰ دائر کیا گیا تھا۔ سول کورٹ نے 14 مئی 2019 کو راحت فتح علی خان کے خلاف فیصلہ صادر کیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے پندرہ ہزار روپے کی عدالتی فیس جمع نہ کرانے پر تکنیکی بنیادوں پر راحت فتح علی خان کی اپیل خارج کر دی تھی۔ گلوکار نے بعد ازاں اس خارجی حکم کے خلاف لاہور ہائیکورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ ہائیکورٹ نے نوٹ کیا کہ ٹرائل کورٹ نے درخواست گزار کو عدالتی فیس جمع کرانے کے لیے صرف چار دن کا وقت دیا تھا جسے عدالت نے ناکافی قرار دیا۔ اپنے فیصلے میں لاہور ہائیکورٹ نے زور دیا کہ محض عدالتی فیسیں ادا نہ کرنے پر اپیل خارج کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ اپیل کا حق ایک قیمتی قانونی حق ہے اور اسے صرف تکنیکی خرابی کی بنا پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس سیٹھی نے لکھا کہ اپیل وں کو ان کی خوبیوں پر فیصلہ کیا جانا چاہیے نہ کہ طریقہ کار کی کوتاہیوں کی وجہ سے مسترد کیا جائے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عدالتوں کو صرف فیسیں ادا نہ کرنے یا تکنیکی غلطیوں کی وجہ سے اپیل وں کو خارج کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ عدالت کے مطابق جہاں ممکن ہو بنیادی انصاف کو طریقہ کار کی پیچیدگیوں پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس فیصلے سے اس اصول کو تقویت ملتی ہے کہ فریقین کو اپنے مقدمات کی سماعت اور ان کی خوبیوں پر فیصلہ حاصل کرنے کا منصفانہ موقع دیا جانا چاہیے۔ عدالت نے تمام فریقین بشمول راحت فتح علی خان کو 2 جون کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی کہ وہ اپیل کو دو ماہ کے اندر اور غیر ضروری تاخیر کے بغیر خوبیوں پر فیصلہ کرے۔ اس طرح لاہور ہائیکورٹ نے ایک اہم فیصلے میں واضح کیا کہ تکنیکی معاملات کو بنیادی انصاف پر غالب نہیں آنے دینا چاہیے اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ مقدمات کو ان کی اصل حقیقت پر حل کریں نہ کہ معمولی غلطیوں کی وجہ سے مسترد کریں۔ راحت فتح علی خان کے لیے یہ فیصلہ ایک بڑی فتح ہے جس سے انہیں اپنی جائیداد کے تنازع میں اپنی اپیل کو خوبیوں پر پیش کرنے کا موقع ملے گا.
