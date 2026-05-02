راحت فتح علی خان نے اقبالؒ کے کلام سے مزارِ اقبال میں سماں باندھ دیا

معروف گلوکار راحت فتح علی خان نے علامہ محمد اقبالؒ کے کلام کو اپنی پرجوش آواز میں پیش کر کے مزارِ اقبال پر منعقدہ ایک پروقار تقریب میں حاضرین کو محظوظ کیا۔ یہ تقریب معرکۂ حق کی مناسبت سے منعقد کی گئی تھی جس میں علامہ اقبالؒ کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور انہوں نے پھولوں کی چادریں چڑھاکر اپنے دلوں کی گہرائی سے اقبالؒ کے لیے عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ راحت فتح علی خان نے اپنی منفرد انداز میں "لب پہ آتی ہے دعا" سمیت اقبالؒ کے متعدد کلام پیش کیے جنہیں سن کر حاضرین جھوم اٹھے۔ ان کی آواز میں اقبالؒ کے کلام کی روح جھلک رہی تھی اور ہر شخص اس سے گہری متاثر تھا۔ تقریب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء نے بھی اقبالؒ کے اشعار پیش کیے اور ان کی شاعرانہ عظمت کو اجاگر کیا۔ تقریب میں مختلف جامعات کے وائس چانسلرز اور ماہرین تعلیم نے بھی شرکت کی اور انہوں نے اقبالؒ کے فلسفۂ خودی اور دو قومی نظریے پر گہری روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ اقبالؒ نے مسلمانوں کو اپنی شناخت اور مقصد کے بارے میں بیدار کیا اور ان میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے معرکۂ حق کی کامیابی کو اقبالؒ کے خوابوں کی تعبیر قرار دیتے ہوئے افواجِ پاکستان کو ان کی قربانیوں اور بہادری کے لیے خراجِ تحسین پیش کیا۔ مقررین نے مزید کہا کہ فکرِ اقبال نئی نسل کے لیے مشعلِ راہ بنی رہنی چاہیے اور ہمیں اقبالؒ کے پیغام کو ہر حال میں آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اقبالؒ کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر ایک مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے۔ تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے دل سے دعا کی گئی۔ مزارِ اقبال پر طلباء و طالبات کی بڑی تعداد کی حاضری اور پھولوں کی چادریں چڑھانے کا عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ اقبالؒ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ، کراچی میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جہاں بے روزگاری سے تنگ دو بہنوں کے اکلوتے بھائی نے خودکشی کرلی۔ یہ واقعہ معاشرے میں بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح اور اس کے سنگین نتائج کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ دوسری جانب، کراچی میں فوڈ ڈلیوری رائیڈرز پر تشدد کرنے والے دو ملزمان کو پولیس نے گرفتار کرلیا ہے۔ یہ کارروائی شہریوں کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ، نو کانسٹی ٹیوشن ایونیو کے قانونی اور انتظامی امور کیلیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی نو کانسٹی ٹیوشن ایونیو کے معاملات کو بہتر بنانے اور شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کرے گی۔
راحت فتح علی خان علامہ اقبال مزارِ اقبال معرکۂ حق کراچی