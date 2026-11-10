راسل برانڈ کے سابق تعلق پر جیمی گولڈ اسمتھ کا تشدد اور جبری کنٹرول کا الزام
جیمی گولڈ اسمتھ نے راسل برانڈ پر تشدد، جبری کنٹرول اور بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے 2014 میں پولیس بلانے اور ہراسانی کے حکم نامے کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔
برطانوی اداکارہ اور صحافی جیمی گولڈ اسمتھ نے سوشل میڈیا پر ایک طویل بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے سابق ساتھی راسل برانڈ پر تشدد، جبری کنٹرول اور بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ گولڈ اسمتھ کی52 سالہ عمر بتائی گئی ہے اور وہ تقریباً ایک سال تک 2014 کے آس پاس راسل برانڈ کے ساتھ رشتے میں رہیں۔ ان کے مطابق انہیں 2014 میں اپنے گھر سے برانڈ کو نکلوانے کے لیے پولیس بلانی پڑی تھی، تاہم انہوں نے اس وقت کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا تھا۔
گولڈ اسمتھ نے بیان میں کہا کہ وہ راسل برانڈ کے تمام متاثرین کے ساتھ کھڑی ہیں۔ انہوں نے برانڈ کے مقدمے میں گواہی دینے والی خواتین کی جرات کو سراہا اور کہا کہ ان خواتین کی وجہ سے انصاف ہو سکا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ برانڈ کو عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، جس پر وہ خوش اور مطمئن ہیں۔Also readسانحہ اے پی ایس کی چھٹی برسی؛ زخم آج بھی تازہ - ایکسپریس اردو
ہراسانی کے حکم نامے کا پس منظر اور عدالتی فیصلہ
جیمی گولڈ اسمتھ کے مطابق سلویا برکی کے خلاف ہراسانی کا حکم نامہ 2014 میں جاری کیا گیا تھا، جو 2015 میں مستقل کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سلویا برکی کی جانب سے گولڈ اسمتھ کے خلاف چلائی گئی مہم دباؤ ڈالنے والی اور ناقابلِ قبول تھی۔ گولڈ اسمتھ نے اعتراف کیا کہ وہ اس حکم نامے میں نرمی کے حق میں ہیں، اور ان کے وکیل نے گزشتہ سال دسمبر میں سلویا برکی کے وکیل کو یہ بات واضح طور پر بتا دی تھی۔
گولڈ اسمتھ کے بیان کے مطابق جون 2014 میں سلویا برکی تقریباً 30 منٹ کے لیے ان کے گھر آئیں۔ یہ دورہ اس وقت ہوا جب گولڈ اسمتھ نے راسل برانڈ کے لیے مساج کی بکنگ کی تھی۔ گولڈ اسمتھ کے مطابق جب سلویا برکی پہنچیں تو برانڈ مساج نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے سلویا برکی سے واپس جانے کو کہا۔ گولڈ اسمتھ نے کہا کہ وہ پورا وقت موجود تھیں اور انہیں کوئی نامناسب بات نظر نہیں آئی۔
پولیس تحقیقات، آزاد نگرانی اور اخباری رپورٹیں
تھیمز ویلی پولیس نے سلویا برکی کی شکایت کی تحقیقات کے بعد فیصلہ دیا کہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا اور کسی فوجداری جرم کا ارتکاب نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق سلویا برکی نے کبھی بھی پولیس کو یہ نہیں بتایا کہ انہیں حملہ کیا گیا، دھمکایا گیا یا غیر قانونی طور پر قید کیا گیا۔ بعد ازاں آزاد پولیس شکایات کمیشن اور تھیمز ویلی پولیس کے پروفیشنل اسٹینڈرڈز کے شعبے نے اس تحقیقات کا جائزہ لیا اور قرار دیا کہ پولیس کے ابتدائی نتائج درست تھے۔
گولڈ اسمتھ کے بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس دوران کئی اخبارات میں مبینہ طور پر غلط کہانیاں شائع ہوئیں۔ گولڈ اسمتھ کے مطابق سلویا برکی نے انہیں ایک ای میل بھیجی جس میں دی سن اخبار سے ایک کہانی کے عوض ملنے والی ادائیگی کی تصدیق کی گئی تھی۔ ان کے مطابق دی ٹیلی گراف، ڈیلی میل اور دی مرر میں بھی سلویا برکی کے کہنے پر ایسے مضامین شائع ہوئے جن میں مبینہ واقعے کا ان کا اپنا بیان شامل تھا۔
گولڈ اسمتھ کے بیان کے بعد متاثرین اور عوامی ردعمل
جیمی گولڈ اسمتھ نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے کئی برس تک صحافیوں روز اورون، لوئیسا کمپٹن اور ڈوروتھی برن کی مدد کی، جنہوں نے راسل برانڈ کو بے نقاب کیا۔ گولڈ اسمتھ کے مطابق وہ اس بات پر بھی آمادہ تھیں کہ اگر متاثرین کے بیانات شائع کرنے والے اخبار پر مقدمہ کیا جائے تو وہ عدالت میں برانڈ کی بدسلوکی کے بارے میں گواہی دیں گی۔
گولڈ اسمتھ نے کہا کہ اس تمام معاملے کے بعد انہیں شدید آن لائن نفرت اور بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مطابق سلویا برکی نے پہلے ڈیلی میل میں گولڈ اسمتھ کو بہت اچھی شخصیت قرار دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے آن لائن اور ای میلز کے ذریعے مخالفانہ یہودی مخالف اور دھمکی آمیز بدسلوکی کی مہم شروع کر دی۔ گولڈ اسمتھ نے کہا کہ وہ حقائق درست کرنے کے لیے یہ تفصیلات سامنے لا رہی ہیں۔
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