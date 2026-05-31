راشد لطیف نے پاکستانی ون ڈے بیٹنگ پر لگائی سخت تنقید

سابق وکٹ کیپر راشد لطیف نے آسٹریلیا کے خلاف ایک ون ڈے میچ میں پاکستانی بلے بازوں کی تکنیک کو ڈومیسٹک اور کلب لیول قرار دے کر سوال اٹھایا کہ عالمی سطح کے کھلاڑیوں کو بھاری معاوضے کیوں دیے جا رہے ہیں۔
پاکستان کے سابق وکٹ کیپر اور کرکٹ کے تجربہ کار تجزیہ کار راشد لطیف نے آسٹریلیا کے خلاف صرف ایک ون ڈے میچ میں پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ پر سخت تنقید کی۔ میچ کے اختتام کے بعد انہوں نے کہا کہ موجودہ پاکستانی بلے بازوں کی تکنیک اور سوچ بالکل ڈومیسٹک یا کلب لیول کی ہی ہے۔ بابر اعظم جیسے بین الاقوامی سٹار کو دیکھ کر بھی انہیں ایسا احساس نہیں ہوا کہ وہ ورلڈکلاس کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، "جب بیٹرس سیٹ ہوں، اور بابر وسط میں ہوں، تو بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ عالمی معیار کی بیٹنگ ہے۔ صرف معمولی شاٹس ہی کھیل رہے ہیں جو کسی کلب کے میچ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔" راشد لطیف نے مزید اشارہ کیا کہ آسٹریلیا کی کمزور بولنگ کے سامنے بھی پاکستانی کھلاڑیوں کی شاٹ سلیکشن بہت کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کے سٹرائیک رینج اور پاور ہٹ کے بغیر بیٹنگ جاری رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم کی حکمت عملی اور ٹیکنیکل ٹریننگ دونوں میں شدید خالیپن موجود ہے۔ اس تنقید کے ساتھ انہوں نے سوال اٹھایا کہ عالمی سطح کے کھلاڑیوں کو اتنے بھاری معاوضے اور زبردست ایڈوانس کیسے دیے جا رہے ہیں جبکہ ان کی کارکردگی اس سطح کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تذکرہ صرف ایک ٹیسٹ میچ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے پیچھے وسیع تر نظام کی ناکامیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ خوش آئند یہ ہے کہ میڈیا اور شائقین اس پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن اصل تبدیلی کے لیے فٹبال کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے میں بھی بنیادی تبدیلیاں ضروری ہیں۔ اگر پاکستان اپنی کرکٹ کو عالمی رینکنگ میں اوپر لانا چاہتا ہے تو پہلے بیٹنگ کے اصول، ٹیکنیکل ٹریننگ اور ذہنی خود اعتمادی پر توجہ دینی ہوگی۔ صرف اس وقت ہی ٹیم کی مجموعی کارکردگی میں نمایاں بہتری متوقع ہے.
