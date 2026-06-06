رامشیکا منڈنا نے نئی فلم میں سب سے خطرناک کردار اختیار کیا

رامشیکا منڈنا نے اپنی نئی فلم کے ٹریلر کے دوران بتایا کہ ڈِیا کا کردار اس کے کیریئر کا سب سے بڑا سکرین رسک ہے۔ فلم میں شاندار کاسٹ اور پیچیدہ عشق کا مثلث شامل ہے اور ۱۹ جون کو ریلیز ہو رہی ہے۔
رامشیکا منڈنا نے حال ہی میں اپنی نئی فلم کے ٹریلر کی رونمائی کے موقع پر ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ڈِیا کے کردار کو قبول کرنے میں ابتدا میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی کیونکہ یہ کردار اس کے ماضی کے جذباتی اور شدید کرداروں سے بالکل مختلف ہے۔ رامشیکا نے کہا کہ یہ اس کا سب سے زیادہ شہری انداز میں پیش کیا گیا کردار ہے اور سینما میں اس نے پہلے کبھی اس طرح کی انداز کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نئی تصویر میں، وہ نہ صرف محبت اور دوستی کے خوبصورت امتزاج کو دکھاتی ہے بلکہ زندگی کے بے ترتیب چیلنجوں سے نمٹنے کے جذباتی پہلو بھی پیش کرتی ہے۔ اس کے مطابق، یہ فلم دوستی، محبت، مستی اور جوانی کی ہلچل کے موضوعات پر مشتمل ہے جنہیں اس نے پہلے اسکرین پر کم ہی دیکھا ہے۔ ٹریکٹر کے ابتدائی مناظر میں ایک پیچیدہ عشق کا مثلث دکھایا گیا ہے جہاں شاہد کپور ، کریتی سناول اور رامشیکا منڈنا کے درمیان جذباتی کشمکش واضح ہے۔ اس مثال کے ذریعے فلم کے ناظرین کو ایک ساتھ ہنسی، رنج اور رومانوی جذبات کا سفر پیش کیا گیا ہے۔ رامشیکا نے اس بات پر زور دیا کہ اس نے اس کردار کے لیے کئی بار سوچا کہ آیا یہ قدم اُس کے کیریئر کے لیے درست ہے یا نہیں۔ لیکن جب اس نے خود کو اس نئی چیلنج کے سامنے رکھا تو اس نے سمجھا کہ نئی تجربات کے بغیر فنکار کی ترقی ممکن نہیں۔ اس لیے اس نے دل لگا کر اس کردار کو اپنایا اور اس نے کہا کہ یہ تجربہ اس کے فن میں ایک نئی سمت لے جائے گا۔ یہ فلم ۱۹ جون کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے اور پہلے ہی اس کے اسٹار کاسٹ اور دلچسپ کہانی کی وجہ سے بڑی توجہ حاصل کر چکی ہے۔ شائقین اس کی منتظر ہیں کہ کس طرح رامشیکا منڈنا اپنے نئے، زیادہ شہری اور ہلکے پھلکے کردار کے ساتھ اپنی اداکاری کی نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ اس کے ساتھ ہی، شاہد کپور اور{ کریتی سانون } کی موجودگی بھی فلم کو مزید.
رامشیکا منڈنا نے حال ہی میں اپنی نئی فلم کے ٹریلر کی رونمائی کے موقع پر ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ڈِیا کے کردار کو قبول کرنے میں ابتدا میں ہچکچاہٹ محسوس ہوئی کیونکہ یہ کردار اس کے ماضی کے جذباتی اور شدید کرداروں سے بالکل مختلف ہے۔ رامشیکا نے کہا کہ یہ اس کا سب سے زیادہ شہری انداز میں پیش کیا گیا کردار ہے اور سینما میں اس نے پہلے کبھی اس طرح کی انداز کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نئی تصویر میں، وہ نہ صرف محبت اور دوستی کے خوبصورت امتزاج کو دکھاتی ہے بلکہ زندگی کے بے ترتیب چیلنجوں سے نمٹنے کے جذباتی پہلو بھی پیش کرتی ہے۔ اس کے مطابق، یہ فلم دوستی، محبت، مستی اور جوانی کی ہلچل کے موضوعات پر مشتمل ہے جنہیں اس نے پہلے اسکرین پر کم ہی دیکھا ہے۔ ٹریکٹر کے ابتدائی مناظر میں ایک پیچیدہ عشق کا مثلث دکھایا گیا ہے جہاں شاہد کپور، کریتی سناول اور رامشیکا منڈنا کے درمیان جذباتی کشمکش واضح ہے۔ اس مثال کے ذریعے فلم کے ناظرین کو ایک ساتھ ہنسی، رنج اور رومانوی جذبات کا سفر پیش کیا گیا ہے۔ رامشیکا نے اس بات پر زور دیا کہ اس نے اس کردار کے لیے کئی بار سوچا کہ آیا یہ قدم اُس کے کیریئر کے لیے درست ہے یا نہیں۔ لیکن جب اس نے خود کو اس نئی چیلنج کے سامنے رکھا تو اس نے سمجھا کہ نئی تجربات کے بغیر فنکار کی ترقی ممکن نہیں۔ اس لیے اس نے دل لگا کر اس کردار کو اپنایا اور اس نے کہا کہ یہ تجربہ اس کے فن میں ایک نئی سمت لے جائے گا۔ یہ فلم ۱۹ جون کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے اور پہلے ہی اس کے اسٹار کاسٹ اور دلچسپ کہانی کی وجہ سے بڑی توجہ حاصل کر چکی ہے۔ شائقین اس کی منتظر ہیں کہ کس طرح رامشیکا منڈنا اپنے نئے، زیادہ شہری اور ہلکے پھلکے کردار کے ساتھ اپنی اداکاری کی نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ اس کے ساتھ ہی، شاہد کپور اور{کریتی سانون} کی موجودگی بھی فلم کو مزید
رامشیکا منڈنا نئی فلم شاہد کپور کریتی سانون ٹریلر رونمائی