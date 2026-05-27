رانا ثنا اللہ کا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا اعلان

وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومت آنے والے بجٹ میں عام آدمی، تنخواہ دار اور پسماندہ طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے عید کی نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں معاشی مشکلات، دہشت گردی، فلسطین اور ایران امریکہ جنگ سمیت مختلف امور پر بات کی۔
وزیر اعظم کے مشیر اور سینیٹر رانا ثنا اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومت آنے والے بجٹ میں عام آدمی خصوصاً تنخواہ دار اور پسماندہ طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ رانا ثنا اللہ فیصل آباد کے پبلک اسکرپٹ چک 65 میں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس موقع پر پاکستان اور پوری اسلامی دنیا کو برکت عطا فرمائے۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ حکومت بجٹ میں ایسے اقدامات شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بڑے پیمانے پر لوگوں کو ریلیف فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم، ضرورت مند اور تنخواہ دار طبقے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور معاشی ٹیم عوام کے لیے سہولیات پیدا کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ ایران امریکہ جنگ اور وسیع تر سیکیورٹی چیلنجز کی وجہ سے پوری دنیا مشکل معاشی حالات سے گزر رہی ہے۔ سینیٹر نے کہا کہ پنجاب حکومت نے عام آدمی کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں لوگوں کو قطاروں میں کھڑے ہونے یا مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں ان کے حقوق عزت اور وقار کے ساتھ ان کی دہلیز پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے رمضان پیکیج کو اس نقطہ نظر کی زندہ مثال قرار دیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز عام شہریوں کی مالی مدد کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہیں۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا ریلیف پیکیج دینے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن جنگ کی صورت حال کی وجہ سے حالات بدل گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان چیلنجوں کے باوجود ریلیف دیا جا رہا ہے اور بجٹ میں عام آدمی کو خوش کرنے کے لیے مزید کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سینیٹر نے کہا کہ پاکستان اور موجودہ حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بار بار ان کی طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن کہا کہ پاکستان آئی ایم ایف کی گرفت میں پھنس گیا تھا۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ دوست ممالک نے پاکستان کی مدد کی، جبکہ معاشی ٹیم عوام کے لیے ریلیف حاصل کرنے کے لیے قدم بہ قدم مذاکرات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی قیادت نے جنگ کی صورت حال میں دانشمندی، ہوشیاری اور سفارت کاری سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی سفارتی مہارت سے دنیا میں نام کمایا ہے، اور اب دنیا پاکستان کو ایک نگہبان اور امن کا ملک سمجھ رہی ہے۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کو دانشمندی سے لے جانے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کوششوں نے اسلامی دنیا میں اتحاد پیدا کیا جب مسلم دنیا انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم دنیا میں اتحاد کا موجودہ ماحول پاکستان کی قیادت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو جیسی قوتیں چاہتی ہیں کہ مسلم دنیا انتشار کا شکار ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ عرب ممالک کی تجاویز کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق ابراہام ایکارڈز کے تحت فلسطین کو تسلیم کرنے سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی معاہدے میں فلسطین کو تسلیم کیا جاتا ہے اور فلسطینی بھی اسے قبول کرتے ہیں تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ ایران اور ایرانی قوم نے مشکل حالات میں مزاحمت، دفاع اور ہمت کی مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے ایران کو ایک مضبوط اور بہادر قوم قرار دیا اور کہا کہ مشکل حالات میں اس کا دفاع باعث فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے اور پاکستان بھی اس سے مستفید ہوگا، جس میں معاشی حالات میں بہتری اور مہنگائی میں کمی شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پہلے ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، لیکن اب اٹھائے گا۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور قوم کو اس کے خلاف متحد رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان دہشت گردی کے پیچھے ہے اور مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کا آلہ نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد سرحد سے داخل ہو کر کارروائیاں کرتے ہیں، اور اگر افغانستان سرحد کو محفوظ بنائے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ رانا ثنا اللہ نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے سنڈور فیز 2 کے نام سے دہشت گردی شروع کی ہے اور دو حالیہ واقعات کو انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بہادری، مہارت اور پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج بہادری سے دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، اور ملک کے عوام دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ سرکاری اداروں کے سربراہان کی بھاری تنخواہیں اور مراعات بھی سامنے آ گئی ہیں.
