رانا ثنا اللہ کا صوبوں کے تحفظ اور ترقی سے متعلق اہم اعلان
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے واضح کیا ہے کہ صوبوں کی تعداد میں اضافے یا کمی کا فیصلہ پارلیمانی اتفاق رائے سے ہوگا۔
اسلام آباد میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا اللہ نے صوبوں کی تعمیر نو کے حوالے سے ایک اہم موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں صوبوں کی تعداد میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، چاہے وہ پچاسی سے تیس تین یا بارہ تک ہو، ایک سیاسی اتفاق رائے سے ہی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات ڈان نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کی جس کی میزبانی میہر بختار کر رہی تھیں۔
قومی اسمبلی کا آئینی اختیار اور جمہوری عمل
رانا ثنا اللہ نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ کو اس معاملے پر فیصلہ سازی کا مکمل آئینی اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے پی پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اس دعویٰ کی تردید کی کہ پارلیمانی سطح پر صوبوں کی تقسیم یا تشکیل کے بارے میں کوئی قانونی کارروائی ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمان اس پر رائے شماری کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ کارروائی بھی اسی ادارے کے تحت مکمل ہوگی۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
مشیر کا کہنا تھا کہ فی الحال وفاقی کابینہ یا پارلیمان میں صوبوں کی نئی تقسیم پر کوئی رسمی بحث نہیں ہوئی ہے۔ اس موضوع پر ابھی تک صرف سیمینارز اور مختلف فورمز پر گفتگو کی گئی ہے۔ تاہم جب بھی یہ معاملہ رسمی طور پر پارلیمان میں پیش کیا جائے گا، تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر اپنی رائے دینے اور بحث میں حصہ لینے کا مکمل موقع ملے گا۔
پی پی پی قیادت اور دیگر وزرا کے بیانات کا جواب
رانا ثنا اللہ نے بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ پریس کانفرنس پر تنقید کی اور ان کے بیانات میں تضاد کا الزام لگایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پی پی پی کے چیئرمین کو interior minister محسن نقوی اور defance minister خواجہ آصف کے بیانات کو اتنی اہمیت نہ دیں جتنی وہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر کوئی ایسا ردعمل نہیں دینے کی ضرورت تھی جو جمہوری روایات کے مطابق نہ ہو۔
مشیر نے اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا تھا کہ ان سے نئے صوبوں کی تشکیل سے پہلے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ رانا ثنا اللہ نے یہ بھی بتایا کہ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اپنے حال ہی میں ہونے والے ملاقات کے دوران اس حوالے سے کوئی شکایات یا اختلافات کا اظہار نہیں کیا۔
سیاسی اختلافات کا اثر اور آنے والے دن
اس حوالے سے سیاسی ماحول میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا آئندہ پارلیمانی سیشن میں صوبوں کی تقسیم کا بل پیش کیا جائے گا۔ رانا ثنا اللہ کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت اس معاملے پر کسی ایک طرفہ فیصلے کے بجائے تمام پارٹیوں کی شراکت داری پر یقین رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے لیے وسیع سیاسی اتفاق کی ضرورت ہوگی۔
یہ معاملہ صرف سرحدوں کی تبدیلی تک محدود نہیں بلکہ یہ وفاقی ڈھانچے کے نفاذ اور صوبائی خودمختاری کے حقوق سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تمام فریقین کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی فیصلے کو مستحکم بنانے کے لیے اسے عوامی سطح پر بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے پارلیمانی ڈھانچے کے اندر مکامل مشاورت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
اس عمل کا مزید تسلسل اس بات پر منحصر ہوگا کہ مختلف سیاسی جماعتیں اس پیشکش کو کس طرح لیتی ہیں۔ اگر تمام بڑی پارٹیاں اس بات پر متفق ہو جاتی ہیں کہ صوبوں کی تقسیم ازخود ہونی چاہیے، تو پھر اس کا نفاذ ممکن ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر مخالفت برقرار رہتی ہے، تو موجودہ نظام کو برقرار رکھنا ہی بہتر حل ہوگا۔
حکومتی سطح پر ابھی تک کسی بھی نئے صوبے کی تشکیل کے لیے کوئی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تمام اطلاعات کا تعلق صرف تجاویز اور سیمینارز سے ہے۔ حتمی فیصلہ وہی ہوگا جو پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں بااقلی اکثریت کے ساتھ منظور کیا جائے گا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics