وزیر اعظم کے مشیر رانا سنا اللہ نے کہا کہ پاکستان کی سفارت نے ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ نے کہا کہ حکومت کی شفافیت، فائدہ مندی اور جواب دہنی کی اصولات نے سرکاری وسائل کے صحیح استعمال کو یقینی بنایا ہے۔ نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈہ پھیلانے والے عناصر کی ناقابل قبول کردار پر تنقید کی۔
رانا سنا اللہ نے کہا کہ حکومت کی شفافیت ، فائدہ مندی اور جواب دہنی کی اصولات نے سرکاری وسائل کے صحیح استعمال کو یقینی بنایا ہے۔ فیصلہ آباد (اے پی پی) - وزیر اعظم (پی ایم) کے سیاسی اور عوامی امور کے مشیر سینیٹر رانا سنا اللہ نے شنبه کو کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کو کم کرنے میں پاکستان کی فعال اور اعلیٰ سطح کی سفارت کا ایک فیصلہ کن کردار رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے، ایک طبی کالج کی ختمی کے بعد، نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک ممکنہ طور پر تباہ کن تنازعہ کو خمد کرنے میں غیر معمولی بصیرت اور ریاستی کاریگری کا مظاہر کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے رینڈز پر بات کرتے ہوئے، نے کچھ عناصر کی ناخوش حال سیاسیات اور ذاتی کدھائی سے متاثرہ پروپیگنڈہ پھیلانے کی ناقابل قبول کردار پر تنقید کی، جو پاکستان کی تصویر کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ تاہم، قوم نے مسلسل ایسے روایات کو رد کیا ہے اور اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کے پیچھے مضبوط طور پر کھڑا رہا ہے، خاص طور پر 'مرکاز حق' کے دوران جب غلط دھڑکانوں کے خلاف قومی یکجہتی نے جواب دیا۔ ایک سوال کے جواب میں، نے واضح طور سے عمران خان کے ساتھ کوئی غیر سرکاری معاہدہ رد کیا اور کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی سے متعلق تمام مسائل عدالتیں میں ہیں اور صرف قانون اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئی قانونی راحت صرف عدالتی فورمز کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اور فیصلے صرف فائدہ مندی کے اساس پر ہوں گے۔ نے دوبارہ کہا کہ شفافیت ، فائدہ مندی اور جواب دہنی حکومت کے رہنما اصولات رہیں گے، جو سرکاری وسائل کے صحیح استعمال کو یقینی بنائیں گے۔ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اور خارجہ وزیر عشاق دار عالمی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور پاکستان کی صادمخالص سفارتی کوششوں کو بین الاقوامی جماعت نے وسیع پیمانے پر تسلیم کیا ہے۔ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی جو علاقائی سطح پر بڑے پیمانے پر تباہی اور عدم استقرار سے بچانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ رانا سنا اللہ نے کہا کہ پاکستان کی قیادت عالمی سطح پر اپنی بصیرت اور حکمت کے لیے تحسین کی جا رہی ہے، اور یہ تحسین صرف ڈونالڈ ٹرمپ پر محدود نہیں ہے بلکہ سعودی عرب اور ایران سمیت دیگر بڑے ممالک تک پھیل گئی ہے۔ سفارت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے، نے کہا کہ حال ہی کے پیشرفتوں نے ثابت کیا ہے کہ مذاکرات اور تعاون ہی آگے بڑھنے کا واحد موثر راستہ ہے، اور پاکستان نے عالمی منہج پر یہ موضعہ باکامیابی سے پیش کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر 'جہنم میں بلیٹ' کرنے کا خطرہ دیا.
