رانا ثناء اللہ کا محسن نقوی پر نئے صوبوں کے معاملے میں سخت ردعمل
وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے محسن نقوی پر نئے صوبوں کے معاملے کو متنازع بنانے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا۔
وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے سینیٹر محسن نقوی کی جانب سے نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کی گئی تبصروں پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے اس معاملے کو غلط انداز میں آگے بڑھا کر متنازع بنا دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے ردعمل کے دوران واضح کیا کہ نئے صوبوں کے قیام کا حتمی فیصلہ پارلیمنٹ میں ہی ہوگا اور اس معاملے کو ذاتی یا غیر متعلقہ بحثوں سے بچایا جانا چاہیے۔
رانا ثناء اللہ کا محسن نقوی پر ذاتی حملے کا ردعمل
سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محسن نقوی اگر قائداعظم ہیں تو وہ ان کی ذات اور افکار پر تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ خود ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی بڑے شوق سے ان پر تبصرہ فرمائیں کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی دھمکیوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ انہوں نے کبھی بھی محسن نقوی کی ذات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کریں گے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ انہوں نے ہمیشہ محسن نقوی کو ان کے سرکاری عہدے یعنی وزیر داخلہ کے طور پر مخاطب کیا ہے اور کبھی انہیں چیئرمین پی سی بی نہیں کہا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انہیں محسن نقوی اور دیگر وزرا کی رائے کا مکمل احترام ہے، لیکن ان کے پاس بھی اپنی رائے رکھنے اور اظہار کرنے کا قانونی اور اخلاقی حق حاصل ہے۔
پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے اعتماد میں نہ لینے کا سوال
رانا ثناء اللہ نے سوال اٹھایا کہ اگر نئے صوبوں کا معاملہ اتنا اہم ہے تو محسن نقوی اب تک صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو اس معاملے پر اعتماد میں کیوں نہیں لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے کہ ان سے اس حوالے سے کسی نے بات ہی نہیں کی ہے۔
مشیر نے مزید کہا کہ اگر پارٹی کی قیادت سے بات نہیں ہوئی ہے تو محسن نقوی گزشتہ چار ماہ سے اس معاملے پر کیا کر رہے تھے۔ رانا ثناء اللہ نے تجویز کیا کہ محسن نقوی کو اپنی ناکامیوں پر ناراض ہونے کے بجائے حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ محسن نقوی نے غیر متعلقہ باتیں کرکے معاملے کو مزید الجھا دیا ہے، جس کی ذمہ داری اب ان پر عائد ہوتی ہے۔
نئے صوبوں کا فیصلہ پارلیمنٹ میں جائے گا
وزیراعظم کے مشیر نے واضح کیا کہ نئے صوبوں کے قیام کا حتمی فیصلہ پارلیمنٹ میں ہی طے پائے گا۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ محسن نقوی نے اس بحث کو خود آگے بڑھایا ہے اور اب انہیں اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے تاکید کی کہ معاملے کو سیاسی اور آئینی دائرہ کار میں رکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں لایا جائے۔
اس موقع پر مشیر نے خبروں کے ایک اور حوالے سے بھی بات کی جس کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز 28 نومبر کو ہانگ کانگ جائیں گے۔ تاہم، رانا ثناء اللہ کا توجہ کا مرکز نئے صوبوں کے مسئلے کو پارلیمنٹ کی سطح پر لے کر جانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جبکہ معاملہ متنازع ہو چکا ہے، اس کا حل صرف جمہوری ادارے پارلیمنٹ ہی دے سکتا ہے۔
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