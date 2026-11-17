رانا ثناللہ کا اعلان: حرمین شریفین پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے
مشیر رانا ثناللہ کا کہنا ہے کہ حرمین شریفین مقدس دھرتی پر کسی بھی قسم کا حملہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے۔ انہوں نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور علاقائی استحکام پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔
وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناللہ نے لاہور میں انعقاد پانے والی آل پاکستان تحفظ حرمین شریفین و استحکام پاکستان کانفرنس کے دوران ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ حرمین شریفین مقدس دھرتی پر کوئی بھی حملہ پاکستان پر براہِ راست حملہ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس مقدس کام کے لیے پوری پاکستان ی قوم اور حکومت ایک صف میں کھڑی ہے تاکہ اسلام کے دو مقدس ترین شہروں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔
حرمین کی حفاظت اور علاقائی خطرات
مشر رانا ثناللہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو محافظِ حرمین شریفین کا اعلیٰ اور تاریخی مقام حاصل ہے، جسے قومی فخر سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر مسلم دنیا کی اکثریت مسلمان ممالک کو ایٹمی طاقت کے طور پر دیکھنا پسند نہیں کرتی، لیکن معرکہ حق کی شاندار فتح نے پورے پاکستانی عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے خاص کرم سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایٹمی طاقت کا درجہ ملا۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
بھارت کی پالیسی اور افغان فتنے کا حوالہ
رانا ثناللہ نے کہا کہ بھارت کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کو فوجی یا ایٹمی طور پر توڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ افغانستان اور فتنۃ الخوارج کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 1998 کے بعد بھارت کو معلوم ہے کہ پاکستان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی وہ مختلف حربوں کے ذریعے علاقائی امن کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستان میں فکر و فخر کا لمحہ آتا ہے تو وہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت ہوتی ہے۔
قومی وحدت اور ایٹمی ورثے کی اہمیت
مشیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جب 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے گئے تو ہر پاکستانی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس موقع پر خوشی منائی۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ 1998 کے ایٹمی امتحانات کے دوران ہندوستان نے پانچ دھماکے کیے تھے، جبکہ پاکستان نے اس کا جواب چھ دھماکوں کے ذریعے دیا۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے مستقبل کی نسلیں کبھی نہیں بھلا سکتیں۔
قائداعظم اور قیام پاکستان کا ذکر
اس موقع پر رانا ثناللہ نے قائداعظم محمد علی جناح کی خدمات اور قیام پاکستان کی داستان بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کو توڑ نہیں سکتا، لہذا وہ مختلف ذرائع سے عدم استحکام پھیلاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مرکز میں اہلحدیث رہنما ہمیشہ ہمारे ساتھ رہے ہیں اور اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تعاون قومی استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
وزیراعظم اور آرمی چیف کی کارکردگی
مشیر نے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے پاکستان کا سر دنیا بھر میں بلند کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کو دنیا بھر میں امن کا سفیر مانا جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی قیادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں شخصیات ملک کے مفادات کو عالمی سطح پر متعارف کرواتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو مزید مستحکم کر رہے ہیں۔
حکمتِ عملی اور مستقبل کے اقدامات
یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوئی جب خطے میں امن و استحکام کے لیے سخت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رانا ثناللہ کا موقف ہے کہ مذہبی مقدس مقامات کی حفاظت قومی ذمہ داری ہے اور اس میں کسی قسم کی تلطیف یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت اور مسلح افواج مل کر خطے کے کسی بھی فتنے کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
آخر میں مشیر کا کہنا تھا کہ اگر کسی غیر ملکی یا مقامی سازش سے حرمین شریفین کو خطرہ محسوس ہوا تو اس کا جواب دینے کے لیے پوری قوم تیار ہے۔ یہ عزم دکھاتا ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت کے طور پر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔
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