راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا اعلان
راولپنڈی انتظامیہ نے پٹرولیم مصنوعات کی سستی پر مسافروں کو ریلیف دیتے ہوئے عوامی نقل و حمل کے کرایوں میں 12 فیصد کمی کا فیصلہ کیا ہے۔
راولپنڈی کی مقامی انتظامیہ نے شہریوں کے لیے ایک اہم قدم اٹاتے ہوئے عوامی نقل و حمل کے کرایوں میں نمایاں کمی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد تازہ ترین پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کو مدنظر رکھتے ہوئے مسافروں کو مالی ریلیف فراہم کرنا ہے۔ سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اسد عباس شیرازی نے تصدیق کی ہے کہ نئے نرخ نامے آج سے ہی نافذ العمل ہو جائیں گے۔
ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کی تفصیلات
ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی خصوصی ہدایت پر سیکریٹری آر ٹی اے اسد عباس شیرازی نے ٹرانسپورٹرز اور مالکان سے ملاقات کی جس کے بعد حتمی فیصلہ صادر کیا گیا۔ انٹرسٹی بس سروسز کے کرایوں میں 5 فیصد کمی کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ لمبی فاصلے کے سفر کرنے والے مسافروں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ گڈز ٹرانسپورٹ یعنی سامان کی ترسیل کے کرایوں میں بھی 10 فیصد کمی لاگو کی گئی ہے۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
انتظامیہ اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مشاورت
اسد عباس شیرازی نے بتایا کہ یہ فیصلہ پٹرولیم مصنوعات کی سستی پر مبنی ہے اور اس کا مقصد عوام کو بڑے پیمانے پر ریلیف دینا ہے۔ انہوں نے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ تمام ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو نئے کرایوں پر فوراً عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی تاخیر یا خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔
شکايت درج کرنے کا طریقہ کار
سیکریٹری آر ٹی اے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی بھی گاڑی والا یا آپریٹر نئے طے شدہ کرایوں سے زائد رقم وصول کرتا ہے تو وہ فوراً شکایت درج کروائیں۔ انہوں نے خاص طور پر نمبر 1071 کو متحرک کرنے کی ہدایت کی ہے جہاں شہری اپنی شکایات رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ یہ نمبر صرف زائد کرایہ وصولی کی شکایات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔
مسافروں کے لیے اگلے مراحل
یہ اقدام راولپنڈی میٹروپولیٹن علاقے میں رہنے والے عام شہریوں اور روزمرہ کے مسافروں کے لیے خوشخبری ثابت ہوگا۔ اب ٹرانسپورٹرز کو قانونی حدود کے اندر رہ کر خدمات فراہم کرنی ہوں گی۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سفر کے دوران نئے کرایوں کا نوٹ کریں اور ضرورت محسوس ہونے پر متعلقہ اتھارٹی کو آگاہ کریں۔
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