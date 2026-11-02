راولپنڈی میں 23 لاکھ کا فراڈ، اعوان چکن مالک گرفتار
راولپنڈی میں جعلی بینک رسیدوں کے ذریعے 23 لاکھ کا سائبر فراڈ بے نقاب، اعوان چکن مالک گرفتار۔ این سی سی آئی ای نے مقدمہ درج کر لیا۔
راولپنڈی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 8 سے تعلق رکھنے والے ایک ملزم نے مرغی کی سپلائی کے بہانے شہری کو 23 لاکھ 96 ہزار 600 روپے کا بھاری مالی نقصان پہنچایا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب نیشنل کرائم کنٹرول ایجنسی (این سی سی آئی ای) کے ڈائریکٹر جنرل سید علی ناصر رضوی نے ای کچہری میں دائر کی گئی شکایت پر فوری ایکشن لیا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں مبینہ فراڈ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔
جعلی رسیدوں کے ذریعے ہوا فراڈ
راولپنڈی میں ایک نیا اور حیران کن سائبر کرائم کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں جعلی بینک ٹرانزیکشن رسیدوں کا استعمال کیا گیا۔ ملزم نے 'اعوان چکن' کے نام سے دکان چلائی اور مرغی کی سپلائی کے نام پر قربان کے نام سے ایک شہری کو 23 لاکھ 96 ہزار 600 روپے کا مبینہ چونا لگایا۔ اس مقدمے میں ملوث دو افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے جن کے خلاف این سی سی آئی ای نے سخت کارروائی کی ہے۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
واٹس ایپ اور ٹیکنیکل شواہد
این سی سی آئی ای کی انکوائری کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ دوسرا ملزم جعلی رسیدیں تیار کرکے انہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتا تھا۔ ان جعلی رسیدوں کے ذریعے ادائیگی کا تاثر دیا گیا تاکہ قربان کو دھوکہ دیا جا سکے۔ واٹس ایپ گفتگو اور مبینہ جعلی رسیدیں سامنے آنے کے بعد موبائل فونز کے تکنیکی تجزیے نے اس سائبر فراڈ کے اہم شواہد فراہم کر دیے۔
کاروباری حسابات اور مقدمہ درج
کاروباری حسابات کی تفصیلی جانچ پڑتال پر 23 لاکھ 96 ہزار 600 روپے کی مبینہ عدم ادائیگی سامنے آگئی۔ این سی سی آئی ای نے پاکستان کے پینل کوڈ اور پیکا کی مختلف دفعات کے تحت ملزمان کے خلاف سخت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایجنسی نے سائبر کرائم کو سنگین نوعیت کا سمجھا ہے۔
تحقیقات جاری اور مزید افراد
عدالتیں وقتاً فوقتاً بے بس ہوتی ہیں اور انصاف نہیں دے سکتیں، اس لیے ایسے معاملات میں ایجنسیاں خود کارروائی کرتی ہیں۔ اس مبینہ فراڈ میں مزید افراد کے ملوث ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے تحقیقاتی عمل کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ این سی سی آئی ای کی مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ اس بڑے فراڈ کے نیٹورک کو مکمل طور پر بے نقاب کیا جا سکے۔
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