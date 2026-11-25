راولپنڈیز نے میتھیو شارٹ کو پی ایس ایل 12 میں شامل کیا، 9 کروڑ 15 لاکھ روپے میں معاہدہ
پاکستان سپر لیگ میں راولپنڈیز ریگلز نے آسٹریلوی آل راؤنڈر میتھیو شارٹ کو 9 کروڑ 15 لاکھ روپے میں سائن کیا ہے تاکہ ٹیم کے جارحانہ اسٹائل کو تقویت دی جا سکے۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 12ویں ایڈیشن کے لیے راولپنڈیز ریگلز نے آسٹریلوی آل راؤنڈر میتھیو شارٹ کو براہِ راست اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے۔ 31 سالہ کرکٹر کو 9 کروڑ 15 لاکھ روپے کے معاہدے پر سائن کیا گیا ہے جو ٹیم کی تازہ ترین اور اہم ترین خریداری ہے۔
شارٹ کی بیٹنگ اور باؤلنگ کی مہارت
میتھیو شارٹ جارحانہ بیٹنگ انداز کے ساتھ ساتھ آف سپن بولنگ کی بھی اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ کرکٹ ٹیموں کے لیے انتہائی قیمتی عنصر ہے۔ آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کی قیادت کرنے والے شارٹ نے مسلسل دو سیزن میں ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بی بی ایل کے 95 میچز میں انہوں نے 2466 رنز بنائے ہیں۔Also readPakistan Fuel Dealers Threaten Shutdown Over Pricing Dispute
ان کی بیٹنگ میں 141.89 کا شاندار اسٹرائیک ریٹ شامل ہے جس میں دو سنچریاں اور 17 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ مزید برآں، شارٹ نے 38 وکٹیں بھی حاصل کی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ باؤلنگ کے پہلو میں بھی ٹیم کے لیے بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس بین الاقوامی سطح پر بھی وسیع تجربہ موجود ہے جو انہیں کسی بھی موقع پر حریف ٹیموں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
کوچ کی تجویز اور ٹیم کی ضروریات
راولپنڈیز ریگلز کے ہیڈ کوچ ایڈم ووگس کا کہنا ہے کہ میتھیو شارٹ ٹیم کے جارحانہ کھیل کے انداز سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ شارٹ ابتدائی اوورز میں حریف بولرز پر دباؤ ڈالنے کی خاص صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ خصوصیت ٹورنامنٹ کے ابتدائی مراحل میں میچوں کا رخ موڑنے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔
کوچ ایڈم ووگس کا کہنا ہے کہ ٹیم کو ایسے کھلاڑیوں کی ضرورت تھی جو ابتدائی اوورز میں ہی ٹیم کو مضبوط آغاز فراہم کر سکیں۔ شارٹ کا تجربہ اور ان کی جارحانیت ٹیم کے اسٹیٹجک پلاننگ میں اہم اضافہ ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے راولپنڈیز نے ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔
پچھلے انتخاب اور مستقبل کے امکانات
واضح رہے کہ شارٹ کو 2025 میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے بھی منتخب کیا تھا تاہم وہ پی ایس ایل 10 میں شرکت نہیں کر پائے تھے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اب ان کا تازہ ترین معاہدہ انہیں ٹورنامنٹ میں مسلسل شرکت کا موقع فراہم کرے گا۔ ان کے پاس ٹورنامنٹ کے دوران اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔
کھلاڑی کی ذاتی حیثیت کے لحاظ سے ان کی موجودہ فٹنس اور فارم ٹیم کی کامیابی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کے اسکواڈ میں شامل ہونے سے راولپنڈیز کی حریف ٹیموں کے لیے تیاریاں مزید پیچیدہ ہو جائیں گی۔ یہ انتخاب ٹیم کے مستقبل کے منصوبوں کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔
ٹورنامنٹ میں ممکنہ اثرات اور تجزیہ
راولپنڈیز ریگلز کے لیے شارٹ کی واپسی ٹیم کے اسکواڈ کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہے۔ ان کی موجودگی سے ٹیم کے ابتدائی اوورز میں اسکور کرنے کی صلاحیت میں بے پناہ بہتری آئے گی۔ میزبان ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے یہ ایک بڑا موٹویشنل عنصر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔
ٹورنامنٹ کے دوران شارٹ کی کارکردگی ٹیم کی کلیدی کامیابی کا دارومدار ہوگی۔ ان کے بیٹنگ اور باؤلنگ کے امتزاج سے ٹیم کو لچکدار کھیل کا موقع ملے گا۔ یہ معاہدہ راولپنڈیز کی مستقبل کی منصوبہ بندی میں ایک اہم کھوت کا کام کرے گا۔
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