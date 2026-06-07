راولاکوٹ تصادم: ایک شہری اور دو پولیس اہلکار جاں بحق، مذاکرات کی ناکامی اور تشدد کا سلسلہ

راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور پولیس کے درمیان تصادم میں ایک شہری اور دو پولیس اہلکار جاں بحق، بیس سے زائد زخمی۔ آزادکشمیر حکومت نے دفتر سیل کر دیا، وفاقی وزیر نے انتخابات سبوتاژ کرنے کی سازش کا الزام لگایا۔
راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) اور پولیس کے درمیان تصادم میں ایک شہری اور دو پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان آئی جی آزاد کشمیر کے مطابق، فائرنگ کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے چار اہلکار شہید ہوئے جبکہ بیس سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ شرپسندوں نے منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی اور احتجاج کے نام پر مسلح عناصر نے جمع ہو کر حملہ کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مشتعل افراد نے پولیس لائنز پر دھاوا بول دیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن ہنگامہ آرائی کے باعث متعدد گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ آزادکشمیر حکومت کی جانب سے ایکشن کمیٹی کے روپ میں انتشاری ٹولے کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے کالعدم جے اے اے سی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری نے اس موقع پر کہا کہ آزادکشمیر اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور وہاں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی ہے جبکہ ان کے بیشتر مطالبات حکومت نے تسلیم کر لیے تھے۔ طارق فضل چوہدری کے مطابق آزادکشمیر میں بجلی تین روپے فی یونٹ فراہم کی جا رہی ہے اور آٹے سمیت تمام اشیائے ضروریہ پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کیا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود تشدد کا سہارا لیا گیا۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر عملدرآمد کے لیے نگراں کمیٹی بھی تشکیل دی تھی۔ اس دوران، ڈاکٹر ماہ نور پر تیزاب گردی کے واقعے سے پہلے کی کارروائیوں کے حوالے سے بھی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق، اس واقعے کے پیچھے ایک منظم سازش تھی جس میں متعدد افراد ملوث تھے۔ تفتیش جاری ہے اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ دریں اثنا، علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں.
راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) اور پولیس کے درمیان تصادم میں ایک شہری اور دو پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان آئی جی آزاد کشمیر کے مطابق، فائرنگ کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے چار اہلکار شہید ہوئے جبکہ بیس سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ شرپسندوں نے منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی اور احتجاج کے نام پر مسلح عناصر نے جمع ہو کر حملہ کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مشتعل افراد نے پولیس لائنز پر دھاوا بول دیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن ہنگامہ آرائی کے باعث متعدد گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ آزادکشمیر حکومت کی جانب سے ایکشن کمیٹی کے روپ میں انتشاری ٹولے کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے کالعدم جے اے اے سی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری نے اس موقع پر کہا کہ آزادکشمیر اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور وہاں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی ہے جبکہ ان کے بیشتر مطالبات حکومت نے تسلیم کر لیے تھے۔ طارق فضل چوہدری کے مطابق آزادکشمیر میں بجلی تین روپے فی یونٹ فراہم کی جا رہی ہے اور آٹے سمیت تمام اشیائے ضروریہ پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کیا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود تشدد کا سہارا لیا گیا۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر عملدرآمد کے لیے نگراں کمیٹی بھی تشکیل دی تھی۔ اس دوران، ڈاکٹر ماہ نور پر تیزاب گردی کے واقعے سے پہلے کی کارروائیوں کے حوالے سے بھی اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق، اس واقعے کے پیچھے ایک منظم سازش تھی جس میں متعدد افراد ملوث تھے۔ تفتیش جاری ہے اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ دریں اثنا، علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں
راولاکوٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پولیس تصادم آزادکشمیر تشدد