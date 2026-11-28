راولپنڈی میں سی پی او کی بڑی کارروائی، 5 ایس ایچ او معطل
راولپنڈی پولیس کے سربراہ سردار غیاث گل نے مجرموں کے ساتھ ملوث اور کارکردگی میں ناکام پانچ ایس ایچ اوز کو معطل اور ایک کو تبادلے کا حکم دیا ہے۔
راولپنڈی کے شہر میں قانون و نظم کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سٹی پولیس افسر (سی پی او) سردار غیاث گل نے ایک سخت اور فیصلہ کن اقدام اٹھایا ہے۔ انہوں نے پانچ اسٹیشن ہاؤس آفیسرز (ایس ایچ او) کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے جبکہ ایک اور افسر کو مختلف لائن پر تبادلے کا حکم دیا ہے۔ اس کارروائی کا بنیادی مقصد عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا اور مجرموں کے خلاف موثر کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔
سی پی او کی سختی اور معطلی کی وجوہات
سی پی او سردار غیاث گل کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارکردگی کا معیار انتہائی اعلیٰ ہونا چاہیے اور مجرموں کی گرفتاری کے لیے مقررہ وقت میں ہدف حاصل کرنا ہر افسر کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس عہدیدار کی کارکردگی متوقع معیار پر پوری نہیں اترتی یا جو اپنے فرائض میں سستی کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے پولیس محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس حکم کے تحت جن افسران کو معطل کیا گیا ہے، ان میں شہر پولیس سٹیشن کے انسپکٹر طاہر محمود، گنجمنڈی کے سب انسپکٹر وحید احمد، رٹہ امرال کے انسپکٹر علی حسین، چکلالا کے انسپکٹر طارق گنڈل اور گوجرخان کے انسپکٹر محمد جمیل شامل ہیں۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
دیگر افسران کے خلاف سنگین الزامات
اس موقع پر ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے جس میں انسپکٹر تحقیقات شکیل کایانی اور اے ایس آئی تحقیقات طارق کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق، ان دونوں افسران پر مشبہ افراد کے ساتھ سازبازی اور تحقیقات میں جان بوجھ کر خاموشی برتنے کا الزام ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مقدمے کو کمزور کرنے اور ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بدترین تحقیقات کی تھیں۔
کے کے پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج
سی پی او سردار غیاث گل کے حکم پر کولن کلینز پولیس اسٹیشن میں ان دونوں افسران کے خلاف باضابطہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پولیس محکمہ اندرونی بدعنوانیوں اور قانون کی بالادستی کے خلاف سازشوں کے خلاف کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دے گا۔ متعلقہ افسران کو حراست میں لے لیا گیا ہے تاکہ ان سے مزید تفتیش کی جا سکے اور اس معاملے میں ملوث دوسرے عناصر کی نشاندہی کی جا سکے۔
عوام کے لیے سکیورٹی یقین دہانی
سی پی او نے اپنی بات چیت میں واضح کیا کہ صرف وہی عہدیدار اپنی ملازمت برقرار رکھ سکیں گے جو مجرموں کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اپنے ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنانے والے افسران کو فوری کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا تاکہ محکمے کی ساکھ بحال ہو اور عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
مستقبل کی سمت اور نگرانی کا نظام
اس سخت گیر پالیسی کے تحت سی پی او سردار غیاث گل مستقبل میں بھی اسی طرح کی سخت گیر اقدامات جاری رکھنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پولیس کا ہر افسر اپنے اسائنمنٹ کے دوران ہدایات کو مکمل طور پر پورا کرے اور مجرموں کو سزا دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ یہ اقدامات راولپنڈی میں امن و امان کی صورتحال کو مستحکم کرنے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔
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