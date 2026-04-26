راولپنڈی میں 13 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی اور اغوا کا دلخراش واقعہ

چک لالا، راولپنڈی میں ایک 13 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا، ملزمان نے لڑکی کو اغوا بھی کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
راولپنڈی کے چک لالا علاقے میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک 13 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی گئی۔ ملزمان نے لڑکی کو اغوا بھی کر لیا۔ پولیس کے مطابق، رومن نام کا ایک نوجوان گھر میں گھس گیا اور لڑکی پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھی، ریحان زہیر اور ریحان شوکت نے اس واقعہ کی ویڈیو بنائی۔ ملزمان نے بعد میں اس فوٹیج کو استعمال کرتے ہوئے متاثرہ لڑکی کو دھمکی دی اور بلیک میل کیا۔ یہ واقعہ ڈھوک چودھریان سکیم 3 میں پیش آیا جب لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے والدین کام کے لیے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے گھر کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دروازہ کھلا پایا، گھریلو اشیاء بکھری ہوئی تھیں اور ان کی بیٹی لاپتہ تھی۔ والدین کی تلاش کے نتیجے میں انہیں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، سفاری ون میں لڑکی مل گئی۔ متاثرہ لڑکی کے بیان کے مطابق، زیادتی کے بعد، ملزم نے دھمکی دی کہ اگر وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کرے گی تو وہ ویڈیو جاری کر دے گا۔ خوف کے مارے، وہ ملزمان کے ساتھ چلی گئی، جنہوں نے اسے اضافی افراد کے ساتھ ایک کار میں زبردستی بٹھا دیا۔ ملزمان نے مبینہ طور پر لڑکی کو ہاؤسنگ سوسائٹی لے گئے، لیکن ایک راہگیر نے اس کی حالت پر نوٹس لیا اور ان سے سوال کیا تو وہ فرار ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ متاثرہ لڑکی کی والدہ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور لڑکی کو طبی معائنے کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ معاشرے میں خواتین اور بچوں کی حفاظت کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ خاص طور پر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف متاثرہ لڑکی اور اس کے خاندان کو شدید صدمہ پہنچایا ہے بلکہ پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، تاہم ملزمان کی فوری گرفتاری ضروری ہے تاکہ قانون کے مطابق ان کو سزادی جا سکے۔ اس کیس میں ملزمان کی جانب سے ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کی کوشش بھی ایک نیا اور خطرناک پہلو ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملزمان صرف زیادتی کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ متاثرہ لڑکی کو مزید ذہنی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متاثرہ لڑکی کو طبی اور نفسیاتی مدد فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اس صدمے سے نکل سکے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خواتین اور بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پولیس کی استعداد میں اضافہ، مقدمات کی جلد سماعت اور ملزمان کو سزا دلوانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ، معاشرے میں جنسی زیادتی کے بارے میں شعور بیدار کرنا اور اس کے خلاف مہم چلانا بھی ضروری ہے۔ والدین کو بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور انہیں گھر سے باہر جاتے وقت گھر کو محفوظ چھوڑنے کے طریقے سکھانے چاہیے۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ میڈیا کو بھی اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرتے وقت حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور متاثرہ لڑکی کی شناخت ظاہر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ متاثرہ لڑکی کو انصاف فراہم کرنا اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا نہ صرف قانونی ضرورت ہے بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ePaper News Dec 13, 2021, لاہور, Page 10,نوائے وقت :سر راھے پیر ‘8 جمادی الاول 1443ھ‘ 13 دسمبر2021ء Nawaiwaqt Newspaper Epaper Monday 13thDecember MoIB_Official GovtofPakistan GovtofPunjabPK Nawaiwaqt_ NawaiwaqtColumn
iPhone 13 Pro and Pro Max brings 120hz refresh rate, enhanced camerasiPhone 13 series has been launched. Just like the 12 series, the 13 series has similar models including,13,13 Mini,13 Pro, and 13 Pro Max.
October 2023: iPhone 13, iPhone 13 Pro Max PTA tax in PakistanApple, renowned for its innovative hardware and user-friendly interface, has consistently outshone Android devices, with its processors and displays being notable selling points.
13 Israelis killed 13, hurt 380 in Iran’s retaliatory attacksAbb Takk News
کراچی: میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کیخلاف گرینڈ آپریشن، 4 ملزمان گرفتارملزم مبین خان کے 13 گروپس میں تقریباً 13 ہزار طلبہ ممبرز ہیں، ڈی آئی جی
راولپنڈی؛ 13 سالہ بچی کے ساتھ ملزمان کی گھر میں گھس کر زیادتی، ویڈیو بھی بناتے رہےویڈیو بنانے کے بعد تین ملزمان لڑکی کو دھمکیاں دیکر اغواء کرکے ساتھ بھی لے گئے
