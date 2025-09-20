راولپنڈی میں 18 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر سسرالیوں نے قتل کر دیا

راولپنڈی کے علاقے رتہ امرال میں ایک المناک واقعہ، جہاں مبینہ طور پر سسرالیوں نے 18 سالہ ماہم کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے توسط سے موصول خبر کے مطابق، راولپنڈی کے علاقے رتہ امرال کے تھانے میں ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں مبینہ طور پر سسرالیوں نے 18 سالہ ماہم کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا، جس کی شادی محض تین ماہ قبل یاسر نامی شخص سے ہوئی تھی۔ ماہم کے والد ندیم سردار نے اپنی بیٹی کے قتل کے الزام میں شوہر اور دیگر سسرالیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ والد کا بیان ہے کہ ماہم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے ایک ماہ بعد ہی شوہر اور اس کے گھر والوں نے ماہم پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ والد
نے بتایا کہ یاسر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور اپنی بیوی سے پیسے مانگتا تھا، جب کہ پیسے دینے سے انکار پر وہ ماہم پر تشدد کرتا تھا۔ پولیس نے ندیم سردار کی شکایت پر شوہر اور سسرالیوں کے خلاف تشدد اور قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ، طبی معائنے سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ماہم کو زہر دیا گیا تھا۔ والد کے مطابق، تشدد کے بعد ماہم کی حالت غیر ہو گئی تھی، جس کے بعد شوہر اسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ معاشرے میں خواتین کے خلاف تشدد اور گھریلو ناانصافی کی ایک افسوسناک مثال ہے۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے اور پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔\واقعہ کی تفصیلات میں مزید بتایا گیا ہے کہ ماہم کی موت سے قبل اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ والد نے الزام لگایا کہ یاسر اور اس کے گھر والے ماہم پر مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے۔ ندیم سردار نے بتایا کہ یاسر ایک بے روزگار شخص تھا اور وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے پیسے مانگتا رہتا تھا۔ ماہم نے جب پیسے دینے سے انکار کیا تو اسے مارا پیٹا جاتا۔ اس کے علاوہ، سسرالیوں نے بھی ماہم کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا۔ پولیس نے اس معاملے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی ہے اور فرانزک شواہد بھی جمع کیے جا رہے ہیں۔ اسپتال میں ماہم کی موت کی وجہ کی تصدیق کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ اس افسوسناک واقعے نے پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ مقامی لوگ واقعے کے ملزمان کو جلد از جلد سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کرے۔ اس واقعہ نے ایک بار پھر پاکستانی معاشرے میں خواتین کے تحفظ کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔\اس افسوسناک واقعے نے معاشرے میں خواتین کے تحفظ اور گھریلو تشدد کے خاتمے کی فوری ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خواتین کو گھریلو ماحول میں بھی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ حکومت اور سماجی تنظیموں کو مل کر خواتین کے حقوق کے تحفظ اور گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اقدامات میں خواتین کو قانونی تحفظ فراہم کرنا، تشدد کے خلاف قوانین کو مزید سخت کرنا، اور گھریلو تشدد کے شکار افراد کے لیے پناہ گاہوں اور مشاورت کی سہولیات قائم کرنا شامل ہیں۔ مزید برآں، معاشرے میں خواتین کے حقوق کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خواتین کو بااختیار بنایا جا سکے اور انہیں اپنے حقوق کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ، خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے پولیس اور عدالتی نظام کو مزید موثر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے واقعات معاشرے میں عدم برداشت اور ناانصافی کو جنم دیتے ہیں، جس سے سماجی ترقی متاثر ہوتی ہے۔ لہذا، حکومت اور عوام کو مل کر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے اور گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔\دوسری جانب، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی اور مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ کرنے اور عوام کے فیصلے کا احترام کرنے کی بات کی ہے۔ یہ واقعات ملک میں سیاسی اور سماجی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں
راولپنڈی قتل تشدد خواتین کے حقوق گھریلو تشدد
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
