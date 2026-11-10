راولپنڈی ٹیسٹ: پاکستان کی پہلی اننگز 434-9 پر ڈیکلیئر، سعود شکیل کی 93 رنز کی اننگز
راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے سری لنکا کے خلاف پہلی اننگز 434 رنز پر 9 وکٹوں کے نقصان پر ڈیکلیئر کی، جس میں پانچ بلے باز نصف سنچری تک پہنچے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف افتتاحی ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن منگل کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اپنی پہلی اننگز 434 رنز پر 9 وکٹوں کے نقصان پر ڈیکلیئر کر دی۔ یہ اننگز 106.3 اوورز میں مکمل ہوئی، جس میں پانچ بلے بازوں نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ کپتان بابر اعظم نے اننگز ڈیکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے سری لنکا کو پہلی اننگز میں ایک بڑا ہدف ملا۔
دوسرے دن کا آغاز پاکستان نے 281 رنز پر 5 وکٹوں کے نقصان سے کیا تھا۔ سعود شکیل 57 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے، جبکہ وکٹ کیپر بلے باز غازی غوری سات رنز پر کریز پر موجود تھے۔ دونوں نے مزاحمت جاری رکھی اور ٹیم کو 300 رنز کا ہندسہ عبور کرایا۔
سعود شکیل اور غازی غوری کی چھٹی وکٹ کی شراکتAlso readDevastating Monsoon rains kill over 430 people: NDMA
سعود شکیل اور غازی غوری کی جوڑی نے چھٹی وکٹ پر 96 رنز کی شراکت قائم کی، جو دوسرے دن پاکستان کی اننگز کی بنیاد بنی۔ بعد ازاں دلشان مدوشنکا نے غازی غوری کو 72 گیندوں پر 48 رنز پر آؤٹ کرکے یہ شراکت توڑ دی۔ غازی غوری کی اننگز میں دو چوکے شامل تھے، اور اس وقت پاکستان کا مجموعی اسکور 349 رنز پر 6 وکٹیں تھا۔
غازی غوری کے آؤٹ ہونے کے بعد عرفات منہاس کریز پر آئے اور سعود شکیل کے ساتھ شامل ہوئے۔ عرفات منہاس نے آتے ہی سری لنکا کے بولنگ اٹیک کے خلاف تیزی سے رنز بنائے۔ دونوں بلے بازوں نے ساتویں وکٹ پر 44 رنز جوڑے۔
عرفات منہاس کا ڈیبیو اور سعود شکیل کی سنچری سے محرومی
سعود شکیل 93 رنز پر آؤٹ ہوئے، جنہوں نے 199 گیندوں کی اننگز میں نو چوکے لگائے۔ انہیں اسیتھا فرنینڈو نے آؤٹ کیا، اور یوں وہ اپنے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی سنچری سے سات رنز کے فاصلے پر رہ گئے۔ یہ وہ سنچری تھی جس کا انتظار انہیں تقریباً دو سال سے تھا۔ ان کے آؤٹ ہونے پر پاکستان کا اسکور 393 رنز پر 7 وکٹیں ہو چکا تھا۔
عرفات منہاس نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پر نصف سنچری مکمل کی۔ انہوں نے نو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 52 رنز بنائے، جو 72 گیندوں پر ان کی اننگز تھی۔ انہیں دلشان مدوشنکا نے آؤٹ کیا۔
عرفات منہاس کے آؤٹ ہونے کے بعد لہیرو کمارا نے راذاللہ کو 10 رنز پر پویلین بھیجا۔ اس کے بعد پاکستان ڈیکلیئریشن کے قریب پہنچا اور بابر اعظم نے اننگز ختم کرنے کا اعلان کیا۔
پہلے دن کی نصف سنچریاں اور ابتدائی شراکتیں
پاکستان نے پہلے دن ہی مضبوط آغاز کیا تھا، جب چار بلے بازوں نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ اوپننگ بلے باز اظن اویس اور ڈیبیو کرنے والے طیب عارف نے پہلی وکٹ پر 86 رنز جوڑے۔ اظن اویس 50 گیندوں پر 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
طیب عارف نے 51 گیندوں پر 57 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی، جس میں نو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ بعد میں بابر اعظم اور ڈیبیو کرنے والے محمد طحہ نے تیسری وکٹ کے لیے اہم رنز جوڑے۔ بابر اعظم نے 58 گیندوں پر 50 رنز بنائے، جبکہ محمد طحہ نے 105 گیندوں پر 51 رنز کے ساتھ اپنی پہلی ٹیسٹ نصف سنچری مکمل کی۔
سری لنکا کے بولرز اور وکٹوں کی تقسیم
سری لنکا کی جانب سے اسیتھا فرنینڈو اور دلشان مدوشنکا نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔ لہیرو کمارا، میلان راتناینکے اور سونال دنوشا نے ایک ایک وکٹ لی۔ سونال دنوشا نے پہلے دن محمد طحہ کو 227 رنز پر 4 وکٹوں کے اسکور پر آؤٹ کیا۔
پہلے دن کے اختتام پر پاکستان 281 رنز پر 5 وکٹوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سلمان علی آغا 16 رنز بنا کر اسیتھا فرنینڈو کا دوسرا شکار بنے۔ سعود شکیل نے اپنی اننگز جاری رکھتے ہوئے اپنی 12ویں ٹیسٹ نصف سنچری مکمل کی۔
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