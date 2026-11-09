راولپنڈی میں 17 سالہ لڑکے کے ساتھ زیادتی کے الزام میں تین ملزمان گرفتار
راولپنڈی کی مندرہ پولیس نے ایک 17 سالہ لڑکے کے ساتھ نازیبا حرکات اور حبس بے جا کے الزام میں تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ خیبر میں پانچ بچوں کی پراسرار موت کا واقعہ بھی زیرِ بحث ہے۔
راولپنڈی کے علاقے مندرہ میں واقع پولیس اسٹیشن نے ایک سنگین جرم کے سلسلے میں اہم کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ ایک پندرہ سالہ لڑکے کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے اور اسے بغیر قانونی کارروائی کے حراست میں رکھنے کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق متاثرہ نوجوان کے والد نے مقامی تھانہ مندرہ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے سخت نوٹ لیا کہ ان کے بیٹے کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور اسے شدید جسمانی اور نفسیاتی اذیت دی گئی۔ درخواست میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ملزمان نے نوجوان کو حبس بے جا میں رکھا، اس کے ساتھ نازیبا حرکات کیں، اس کی ذاتی ویڈیوز بنا کر اسے بلیک میل کیا اور حتیٰ کہ اس کی جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے شہریوں کے لیے ایک شدید shock ہے کیونکہ اس طرح کی ہنگامہ خیز صورتحال عام طور پر کم دیکھی جاتی ہے لیکن اس بار پولیس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مندرہ پولیس کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے کے بعد فوری طور پر چھاپہ مار کر ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے تاکہ انصاف کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایس پی صدر راولپنڈی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وضاحت کی کہ مقصد صرف گرفتاری کا نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے سزا دلوانا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ معاشرے میں خواتین اور بچوں سے ہراسانی یا زیادتی کے واقعات ناقابلِ برداشت ہیں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پولیس انتظامیہ کا ماننا ہے کہ ایسے واقعات میں جلد از جلد کارروائی کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے ممکنہ مجرموں کے لیے یہ پیغام جائے کہ قانون ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تاہم، عدلیہ کے دیگر پہلوؤں پر بھی غور کیا جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیوانی مقدمات کے حوالے سے ایک اہم تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ عدلیہ کو دیوانی مقدمات میں عجلت میں فیصلے نہیں لینے چاہئیں۔ یہ فیصلہ قانونی نظام کی کارکردگی اور انصاف کی رفتار کے توازن کو سمجھنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ دیوانی مقدمات اور مجرمانہ مقدمات میں فرق ہوتا ہے لیکن یہ اصول کہ انصاف تاخیر سے ہی سہی مگر انصاف ضرور ملنا چاہیے، پوری قانونی نظام کے لیے اہم ہے۔ راولپنڈی پولیس کے اس اقدام کو عوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ سنگین جرم کے خلاف سختی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران، صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں ایک اور المناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک ہی خاندان کے پانچ کمسن بچے پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئے جبکہ دو دیگر بچے بے ہوش ہو کر ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ یہ واقعہ پورے ملک میں شدید غم اور تشویش کا باعث بنا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کی موت کے پیچھے کوئی متاثرہ کن وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وضاحت ابھی تک مکمل طور پر نہیں کی جا سکی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کی اس قسم کی اچانک موت کے پیچھے زہریلے مادوں، سانس کے مسائل یا کسی وائرل انفیکشن کی وجہ ہو سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایف آئی اے اور محکمہ صحت کے ماہرین کی ٹیموں کو واقعے کی جگہ بھیجا گیا ہے تاکہ وہ تفصیلی انکشافات کر سکیں۔ اس واقعے نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی ہے اور لوگ انتظامیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس پراسرار موت کی مکمل تحقیقات کرائیں تاکہ اگلے سالوں میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ خبروں کی تفصیلات کے مطابق یہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹوں میں سے ایک ہے جہاں حالات حاضرہ اور قومی خبروں پر مکمل کورینگ پیش کی جاتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے زیرِ اہتمام شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق محفوظ ہیں۔ عوامی سطح پر یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کمسن بچوں کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں اور پولیس فورس کو اس قسم کے معاملات میں مزید تربیت دی جائے تاکہ وہ وقت پر کارروائی کر سکیں۔.
راولپنڈی کے علاقے مندرہ میں واقع پولیس اسٹیشن نے ایک سنگین جرم کے سلسلے میں اہم کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ ایک پندرہ سالہ لڑکے کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے اور اسے بغیر قانونی کارروائی کے حراست میں رکھنے کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق متاثرہ نوجوان کے والد نے مقامی تھانہ مندرہ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے سخت نوٹ لیا کہ ان کے بیٹے کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا اور اسے شدید جسمانی اور نفسیاتی اذیت دی گئی۔ درخواست میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ملزمان نے نوجوان کو حبس بے جا میں رکھا، اس کے ساتھ نازیبا حرکات کیں، اس کی ذاتی ویڈیوز بنا کر اسے بلیک میل کیا اور حتیٰ کہ اس کی جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے شہریوں کے لیے ایک شدید shock ہے کیونکہ اس طرح کی ہنگامہ خیز صورتحال عام طور پر کم دیکھی جاتی ہے لیکن اس بار پولیس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مندرہ پولیس کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے کے بعد فوری طور پر چھاپہ مار کر ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے تاکہ انصاف کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایس پی صدر راولپنڈی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وضاحت کی کہ مقصد صرف گرفتاری کا نہیں بلکہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے سزا دلوانا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ معاشرے میں خواتین اور بچوں سے ہراسانی یا زیادتی کے واقعات ناقابلِ برداشت ہیں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پولیس انتظامیہ کا ماننا ہے کہ ایسے واقعات میں جلد از جلد کارروائی کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے ممکنہ مجرموں کے لیے یہ پیغام جائے کہ قانون ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تاہم، عدلیہ کے دیگر پہلوؤں پر بھی غور کیا جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیوانی مقدمات کے حوالے سے ایک اہم تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ عدلیہ کو دیوانی مقدمات میں عجلت میں فیصلے نہیں لینے چاہئیں۔ یہ فیصلہ قانونی نظام کی کارکردگی اور انصاف کی رفتار کے توازن کو سمجھنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ دیوانی مقدمات اور مجرمانہ مقدمات میں فرق ہوتا ہے لیکن یہ اصول کہ انصاف تاخیر سے ہی سہی مگر انصاف ضرور ملنا چاہیے، پوری قانونی نظام کے لیے اہم ہے۔ راولپنڈی پولیس کے اس اقدام کو عوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ سنگین جرم کے خلاف سختی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران، صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں ایک اور المناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک ہی خاندان کے پانچ کمسن بچے پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئے جبکہ دو دیگر بچے بے ہوش ہو کر ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ یہ واقعہ پورے ملک میں شدید غم اور تشویش کا باعث بنا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کی موت کے پیچھے کوئی متاثرہ کن وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وضاحت ابھی تک مکمل طور پر نہیں کی جا سکی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کی اس قسم کی اچانک موت کے پیچھے زہریلے مادوں، سانس کے مسائل یا کسی وائرل انفیکشن کی وجہ ہو سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایف آئی اے اور محکمہ صحت کے ماہرین کی ٹیموں کو واقعے کی جگہ بھیجا گیا ہے تاکہ وہ تفصیلی انکشافات کر سکیں۔ اس واقعے نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی ہے اور لوگ انتظامیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس پراسرار موت کی مکمل تحقیقات کرائیں تاکہ اگلے سالوں میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ خبروں کی تفصیلات کے مطابق یہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹوں میں سے ایک ہے جہاں حالات حاضرہ اور قومی خبروں پر مکمل کورینگ پیش کی جاتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے زیرِ اہتمام شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق محفوظ ہیں۔ عوامی سطح پر یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کمسن بچوں کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں اور پولیس فورس کو اس قسم کے معاملات میں مزید تربیت دی جائے تاکہ وہ وقت پر کارروائی کر سکیں۔
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