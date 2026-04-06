راولپنڈی میں چلتی گاڑی میں گینگ ریپ: پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا، شوہر کا صدمے سے انتقال

راولپنڈی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں، ایک لڑکی کے ساتھ چلتی گاڑی میں مبینہ طور پر گینگ ریپ کیا گیا، اور ملزمان نے ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی دی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جب کہ متاثرہ لڑکی کے شوہر، جو صدمہ برداشت نہ کر سکے، ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔
راولپنڈی میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جہاں مبینہ طور پر چلتی گاڑی میں ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، اور ملزمان نے متاثرہ لڑکی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائیں گی۔ راولپنڈی پولیس نے اس سلسلے میں چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ایک مقامی پنچائیت کے فرد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جس نے مبینہ طور پر متاثرہ لڑکی اور اس کے خاندان کو قانونی کارروائی سے روکنے کی کوشش کی۔ افسوسناک طور پر، اس واقعے کے بعد لڑکی کے شوہر کو صدمہ پہنچا اور وہ
ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال کر گئے۔\یہ افسوسناک واقعہ تھانہ روات کے علاقے چک بیلی روڈ پر رونما ہوا، جہاں چار افراد نے مبینہ طور پر ایک شادی شدہ لڑکی کو چلتی گاڑی میں ریپ کا نشانہ بنایا۔ تفتیشی ٹیم کے ایک رکن، سب انسپکٹر وسیم سرور نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے ملزمان نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ تمام چار نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور متاثرہ لڑکی نے ان کی شناخت پریڈ میں ان کی نشاندہی کی۔ عدالت نے ملزمان کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر، تفتیشی ٹیم کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ملزمان اور متاثرہ لڑکی ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تفتیش کے دوران، پولیس کو معلوم ہوا کہ متاثرہ لڑکی کا شوہر ایک بااثر شخص کے فارم ہاؤس پر کام کرتا تھا، اور ملزمان نے اسے اپنے کسی عزیز کے فارم ہاؤس پر کام کرنے کی پیشکش کی جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ واقعے سے قبل، متاثرہ لڑکی کے شوہر اور ملزمان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، جس کے بعد ملزمان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو اسے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔\تفتیش کے دوران، پولیس نے ملزمان کے قبضے سے وہ ویڈیوز بھی برآمد کر لی ہیں جو انہوں نے مبینہ طور پر گینگ ریپ کے دوران بنائی تھیں۔ پولیس اہلکار کے مطابق، ملزمان نے ان میں سے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دی تھیں۔ اس واقعے کے بعد، متاثرہ لڑکی کے شوہر، جو اپنی بیوی کی ویڈیوز وائرل ہونے کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ جوڑے کی چند سال قبل شادی ہوئی تھی اور ان کے دو چھوٹے بچے ہیں، جن کی عمریں تین اور ایک سال ہیں۔ مقدمے کی مدعیہ اور متاثرہ خاتون کی والدہ نے الزام لگایا ہے کہ گینگ ریپ میں لڑکی کی نند اور ساس بھی شامل تھیں۔ تفتیشی افسر وسیم سرور نے بتایا کہ نند اور ساس کو بھی تفتیش میں شامل کیا گیا ہے اور ان کے بیانات قلمبند کیے گئے ہیں۔ واقعے کے بعد، علاقے کے بااثر افراد نے پنچائیت کے ذریعے متاثرہ خاتون اور ان کے خاندان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی نہ کریں، اور اس کے بدلے میں پنچائیت ملزمان کو سزا دے گی اور لڑکی کا علاج کروائے گی۔ تاہم، تفتیشی ٹیم کے مطابق، نہ تو ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی اور نہ ہی متاثرہ لڑکی کا علاج کروایا گیا، جس سے اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی
