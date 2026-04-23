راولپنڈی: بس ہوسٹس کے ساتھ زیادتی، ملزم اور ہوٹل مینیجر گرفتار

راولپنڈی : بس ہوسٹس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، ملزم اور ہوٹل مینیجر گرفتار راولپنڈی کی پیرودھائی پولیس نے ایک کارروائی کے دوران بس ہوسٹس کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم کو اس کے ساتھی سمیت گرفتار کرلیا ہے۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے ایک نجی ہوٹل میں پیش آیا جہاں متاثرہ خاتون روزگار کی تلاش میں آئی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق، متاثرہ بس ہوسٹس نے ہوٹل میں زیادتی کا مقدمہ درج کروایا تھا، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ملزم نے ہوٹل مینیجر کے ساتھ مل کر ہوٹل میں ایک کمرہ حاصل کیا اور پھر کمرے میں داخل ہوکر اسے بے ہوش کرکے زیادتی کی۔ مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ متاثرہ خاتون لیہ سے راولپنڈی آرہی تھی اور راستوں کی بندش کے باعث ترنول میں بس سے اترنا پڑا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات اشرف نامی ایک شخص سے ہوئی جو مختلف بسوں میں کنڈیکٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اشرف نے اسے پیرودھائی کے ایک ہوٹل میں چھوڑ دیا اور بعد میں ملزم کمرے میں داخل ہوا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا اور ملزم اور ہوٹل مینیجر دونوں کو گرفتار کرلیا ہے۔ متاثرہ خاتون کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے اور پولیس نے تمام قانونی کارروائیاں مکمل کر رہی ہے۔ ایس پی راول سعد ارشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیر حراست افراد کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایس پی نے مزید کہا کہ پولیس عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے گشت اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ کسی بھی مشکوش حرکت کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں۔ یہ واقعہ معاشرے میں خواتین کی سلامتی اور حفاظت کے حوالے سے تشویش کا باعث بنا ہے۔ اس طرح کے واقعات کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ملزمان کے لیے سخت سزاؤں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ان کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ تاہم، اس طرح کے واقعات کے پیش آنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سماجی بیداری اور تعلیم کے ذریعے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی زیادہ فعال اور مؤثر بنانا ہوگا تاکہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جا سکے اور انہیں سزا دلوائی جا سکے۔ متاثرہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بلا جھجک پولیس کو رپورٹ کریں تاکہ انہیں انصاف مل سکے۔ کراچی میں بھی ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں سابقہ شوہر نے گھر میں گھس کر فائرنگ کرکے اپنی بیوی اور دو بچوں کو قتل کردیا۔ لاہور میں بھی بیوی کو قتل کرنے والے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ واقعات پاکستان میں گھریلو تشدد اور خواتین کے خلاف جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کو ظاہر کرتے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ایکسپریس میڈیا گروپ کے مطابق، ان واقعات پر عوام اور میڈیا کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں.
