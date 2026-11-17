راولاکوٹ میں فائرنگ کے واقعے میں پولیس افسر شہید، 4 دہشت گرد ہلاک
راولاکوٹ کے علاقے متیالمیرا میں فائرنگ کے نتیجے میں رینجرز کا ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ برکت شہید ہو گیا۔ جوابی کارروائی میں 4 مسلح عناصر کو ہلاک کر دیا گیا۔
راولاکوٹ شہر اور اس کے گردونواح میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران فسادی گروہوں کے خلاف ایک انتہائی سنگین واقعہ پیش آیا۔
ذرائع کے مطابق آج صبح تقریباً 10 بج کر 30 منٹ پر متیالمیرا بس ٹرمینل کے قریب تعینات رینجرز کے اہلکاروں پر فسادی جتھے کے مسلح عناصر نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاکستان رینجرز کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ برکت سر پر زخمی ہو کر شہید ہو گئے، اور اسی واقعے کے دوران 4 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔Also readبرطانوی وزیر اعظم دفاعی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار
واقعے کی تفصیلات اور افسر کی شہادت
پاکستان رینجرز کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ برکت پر ہوئی اس فائرنگ کے بعد انہیں فوری طور پر سی ایم ایچ راولاکوٹ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی طبی امداد کا سلسلہ شروع کیا لیکن زخموں کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔
واقعے کے موقع پر متیالمیرا بس ٹرمینل کے علاقے میں موجود قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر فسادی گروہوں کی جانب سے شدید حملہ آور کیا گیا، جس کے جواب میں رینجرز کی ٹیم نے سخت ترین جوابی کارروائی کی اور اس دوران 4 مسلح عناصر کو فوری طور پر ہلاک کر دیا گیا۔
حکام کی جانب سے سخت کارروائی کی یقین دہانی
علاقائی حکام نے سرکاری سطح پر واضح کیا ہے کہ راولاکوٹ میں معمولات زندگی کو تباہ کرنے، شہریوں کو خوف و ہراس سے دوچار کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملے کرنے میں ملوث تمام عناصر کے خلاف قانون کے سخت دفعات کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
متیالمیرا فائرنگ کے واقعے میں ملوث افراد کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تحقیقاتی ایجنسیوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی دوبارہ پیش رفت کو روکا جا سکے اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
امن و امان کی بحالی کے لیے نئی حکمت عملی
ریاستی سطح پر یہ عزم دہرایا گیا ہے کہ ریاست ان مسلح انتشاری گروہوں پر کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گی اور امن و امان کی بحالی کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
راولاکوٹ شہر کے عوام کو یقین دلاتے ہوئے انتظامیہ نے بتایا کہ متعلقہ علاقوں میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ گشتی ٹیمیں سرگرم ہیں تاکہ شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے اور فسادی عناصر کی جانب سے پھیلائے گئے خوف و ہراس کو ختم کیا جا سکے۔
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