راولپنڈی: ہوٹل میں محبوس رکھ کر زیادتی، ماں سے چھینی گئی بیٹی بازیاب

پیرودھائی میں مسواک فروش خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے اور بیٹی کو اغوا کرنے کا واقعہ، ملزمہ گرفتار، بچی بازیاب
راولپنڈی : پیرودھائی تھانے کے علاقے میں ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے جہاں مسواک فروخت کرکے گزر اوقات کرنے والی ایک خاتون کو ہوٹل میں محبوس رکھ کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی بیٹی کو زبردستی اغوا کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزمان سعید اور طیبہ عرف عالیہ کے کہنے پر مختلف افراد آتے رہے اور اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ سلسلہ نو سال قبل شروع ہوا جب وہ اپنے والد کے ساتھ محنت مزدوری کرنے راولپنڈی آئی تھی۔ والد کے واپس چلے جانے کے بعد وہ ندیم ہوٹل پیرودھائی میں رہائش پذیر تھی۔ ہوٹل کے مینیجر سعید اور طیبہ عرف عالیہ نے مل کر اسے کمرے میں بند کر دیا اور نامعلوم شخص کو بلایا جس نے اس پر مبینہ زیادتی کی۔ شور کرنے اور والد سے رابطہ کرنے کی کوشش پر اسے دھمکیاں دی گئیں۔ متاثرہ خاتون کے مطابق سعید اور طیبہ کے کہنے پر طرح طرح کے لوگ آتے رہے اور اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ اس دوران وہ حاملہ ہوگئی اور سول اسپتال راولپنڈی میں اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش کے بعد بھی ملزمان نے اسے ستانا نہیں چھوڑا اور پیرودھائی پہنچنے پر زبردستی بچی چھین کر دھمکیاں دیں کہ شور کرنے پر دونوں کو مار دیا جائے گا۔ خوف کی وجہ سے متاثرہ خاتون نے اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی اور کئی بار بچی کو واپس کرنے کی درخواست کی لیکن ملزمان نے انکار کر دیا۔ مدعیہ کے مطابق طیبہ عرف عالیہ اور سعید نے بچی کے لیے منت سماجت کی تو ہوٹل مینیجر سعید نے بھی زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا لیکن بچی دینے سے انکار کر دیا۔ ملزمان نے ایک جعلی اسٹامپ بھی تیار کروایا جس کا متاثرہ خاتون کو علم نہیں تھا۔ بعد ازاں اس کا نکاح مجاہد سے ہوا جس نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے کر پائے گی۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزمان نے اسے بلیک میل کیا اور دوسروں سے بھی زیادتی کروائی۔ سعید نے بچی کو اغوا کرنے کے بعد خود بھی مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس پر متاثرہ خاتون نے پولیس میں مقدمہ درج کرایا جس پر سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے نوٹس لیا۔ ایس پی راول سعد ارشد کی نگرانی میں ڈی ایس پی سٹی سید اظہر شاہ پر مشتمل ٹیم نے مقدمہ درج کرکے مسماتہ طیبہ عرف عالیہ کو گرفتار کرلیا اور معصوم بچی کو باحفاظت بازیاب کروا لیا۔ پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور خواتین کے تحفظ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت کارروائی اور متاثرہ خواتین کو فوری انصاف فراہم کرنا ضروری ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس واقعہ کی مذمت کی جاتی ہے اور متاثرہ خاتون کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے.
راولپنڈی: پیرودھائی تھانے کے علاقے میں ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے جہاں مسواک فروخت کرکے گزر اوقات کرنے والی ایک خاتون کو ہوٹل میں محبوس رکھ کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی بیٹی کو زبردستی اغوا کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزمان سعید اور طیبہ عرف عالیہ کے کہنے پر مختلف افراد آتے رہے اور اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ سلسلہ نو سال قبل شروع ہوا جب وہ اپنے والد کے ساتھ محنت مزدوری کرنے راولپنڈی آئی تھی۔ والد کے واپس چلے جانے کے بعد وہ ندیم ہوٹل پیرودھائی میں رہائش پذیر تھی۔ ہوٹل کے مینیجر سعید اور طیبہ عرف عالیہ نے مل کر اسے کمرے میں بند کر دیا اور نامعلوم شخص کو بلایا جس نے اس پر مبینہ زیادتی کی۔ شور کرنے اور والد سے رابطہ کرنے کی کوشش پر اسے دھمکیاں دی گئیں۔ متاثرہ خاتون کے مطابق سعید اور طیبہ کے کہنے پر طرح طرح کے لوگ آتے رہے اور اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ اس دوران وہ حاملہ ہوگئی اور سول اسپتال راولپنڈی میں اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش کے بعد بھی ملزمان نے اسے ستانا نہیں چھوڑا اور پیرودھائی پہنچنے پر زبردستی بچی چھین کر دھمکیاں دیں کہ شور کرنے پر دونوں کو مار دیا جائے گا۔ خوف کی وجہ سے متاثرہ خاتون نے اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی اور کئی بار بچی کو واپس کرنے کی درخواست کی لیکن ملزمان نے انکار کر دیا۔ مدعیہ کے مطابق طیبہ عرف عالیہ اور سعید نے بچی کے لیے منت سماجت کی تو ہوٹل مینیجر سعید نے بھی زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا لیکن بچی دینے سے انکار کر دیا۔ ملزمان نے ایک جعلی اسٹامپ بھی تیار کروایا جس کا متاثرہ خاتون کو علم نہیں تھا۔ بعد ازاں اس کا نکاح مجاہد سے ہوا جس نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے کر پائے گی۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزمان نے اسے بلیک میل کیا اور دوسروں سے بھی زیادتی کروائی۔ سعید نے بچی کو اغوا کرنے کے بعد خود بھی مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس پر متاثرہ خاتون نے پولیس میں مقدمہ درج کرایا جس پر سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے نوٹس لیا۔ ایس پی راول سعد ارشد کی نگرانی میں ڈی ایس پی سٹی سید اظہر شاہ پر مشتمل ٹیم نے مقدمہ درج کرکے مسماتہ طیبہ عرف عالیہ کو گرفتار کرلیا اور معصوم بچی کو باحفاظت بازیاب کروا لیا۔ پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور خواتین کے تحفظ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت کارروائی اور متاثرہ خواتین کو فوری انصاف فراہم کرنا ضروری ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس واقعہ کی مذمت کی جاتی ہے اور متاثرہ خاتون کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے
راولپنڈی زیادتی اغوا پیرودھائی خواتین پولیس گرفتاری