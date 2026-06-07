راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کے حملے میں 4 پولیس اہلکار شہید، 20 زخمی

آئی جی پولیس آزاد جموں و کشمیر نے راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی سے وابستہ مسلح عناصر کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ پرامن احتجاج نہیں بلکہ منظم دہشت گردی کے اقدامات میں شامل ہے۔ حملے میں 4 اہلکار شہید اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
آئی جی پولیس آزاد جموں و کشمیر نے راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی سے وابستہ مسلح شرپسند عناصر کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے افسران اور اہلکاروں پر فائرنگ کی شدید مذمت کی اور کہا کہ کسی مسلح جتھے کو آزاد کشمیر کے امن، شہریوں کی سلامتی اور ریاستی نظم کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انسپکٹر جنرل (آئی جی) پولیس آزاد جموں و کشمیر کے مطابق مسلح عناصر نے احتجاج کے نام پر جمع ہو کر ڈیوٹی پر موجود قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو منصوبہ بندی کے تحت براہ راست نشانہ بنایا، فائرنگ کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آئی جی نے کہا کہ یہ واقعہ کسی پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں بلکہ ایک منظم، مسلح اور دہشت گردی کی کارروائی ہے، جس میں ریاستی رٹ، عوامی امن، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک طبی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ سی ایم ایچ راولاکوٹ پر حملہ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور مریضوں، طبی عملے، زخمی اہلکاروں اور عام شہریوں کی سلامتی کو براہ راست خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آئی جی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ، شہادتیں، گن شاٹ زخمی اور بعد ازاں سی ایم ایچ راولاکوٹ پر حملہ واضح دہشت گردی ہے، اس حملے کا قانونی نتیجہ ناگزیر، شواہد پر مبنی اور آئین و قانون کے عین مطابق اور یقینی ہوگا۔ آزاد کشمیر پولیس اور انتظامیہ واضح کرتی ہے کہ ریاستی رٹ، عوامی امن اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور قانون اپنا راستہ لے گا.
آئی جی پولیس آزاد جموں و کشمیر نے راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی سے وابستہ مسلح شرپسند عناصر کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے افسران اور اہلکاروں پر فائرنگ کی شدید مذمت کی اور کہا کہ کسی مسلح جتھے کو آزاد کشمیر کے امن، شہریوں کی سلامتی اور ریاستی نظم کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انسپکٹر جنرل (آئی جی) پولیس آزاد جموں و کشمیر کے مطابق مسلح عناصر نے احتجاج کے نام پر جمع ہو کر ڈیوٹی پر موجود قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو منصوبہ بندی کے تحت براہ راست نشانہ بنایا، فائرنگ کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آئی جی نے کہا کہ یہ واقعہ کسی پرامن سیاسی احتجاج کا تسلسل نہیں بلکہ ایک منظم، مسلح اور دہشت گردی کی کارروائی ہے، جس میں ریاستی رٹ، عوامی امن، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک طبی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ سی ایم ایچ راولاکوٹ پر حملہ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور مریضوں، طبی عملے، زخمی اہلکاروں اور عام شہریوں کی سلامتی کو براہ راست خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آئی جی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر براہ راست فائرنگ، شہادتیں، گن شاٹ زخمی اور بعد ازاں سی ایم ایچ راولاکوٹ پر حملہ واضح دہشت گردی ہے، اس حملے کا قانونی نتیجہ ناگزیر، شواہد پر مبنی اور آئین و قانون کے عین مطابق اور یقینی ہوگا۔ آزاد کشمیر پولیس اور انتظامیہ واضح کرتی ہے کہ ریاستی رٹ، عوامی امن اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور قانون اپنا راستہ لے گا
راولاکوٹ کالعدم ایکشن کمیٹی پولیس اہلکار شہید دہشت گردی آئی جی پولیس
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