راولپنڈی: ہوٹل منیجر گرفتار، خاتون سے زیادتی اور نومولود بچی بازیاب

راولپنڈی : پیرودھائی پولیس نے ایک انتہائی سنگین مقدمے میں اہم پیشرفت کرتے ہوئے ہوٹل منیجر کو گرفتار کر لیا ہے جس پر ایک خاتون سے مسلسل جنسی زیادتی کرنے اور اس کی نومولود بیٹی کو اغوا کرنے کا الزام ہے۔ یہ واقعہ انتہائی دلخراش ہے اور معاشرے میں خواتین کی سلامتی اور تحفظ کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ متاثرہ خاتون نے دو روز قبل پیرودھائی پولیس میں مقدمہ درج کرایا تھا جس میں اس نے ہوٹل منیجر پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ خاتون ہوٹل منیجر کے ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم تھیں جہاں اس نے مختلف افراد کے ذریعے خاتون سے زیادتی کروائی۔ یہ سلسلہ طویل عرصے جاری رہا اور اس دوران خاتون حاملہ ہو گئی۔ نومولود بچی کی پیدائش کے بعد، ملزم نے بچی کو اغوا کر لیا اور خاتون کو مزید ذہنی و جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقدمہ درج ہوتے ہی فوری کارروائی کا آغاز کیا اور تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے۔ تفتیش کے دوران، پولیس نے ملزم کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور شواہد جمع کیے۔ اس دوران، ملزم کی جانب سے بچی کو چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس نے کارروائی میں تیزی لاتے ہوئے نومولود بچی کو بازیاب کرالیا۔ بچی کو بازیاب کر کے متاثرہ ماں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزم کے دیگر ساتھیوں اور سہولت کاروں کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ خاتون اور اس کی بیٹی کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ خواتین کے حقوق کی حفاظت اور ان کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی، گنڈا سنگھ بارڈر پر بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ کی تقریبات بھی جوش و خروش سے منائی گئیں۔ تاہم، بھارتی پریڈ کی عدم موجودگی نے تقریب میں کچھ کمی محسوس کروائی۔ دوسری جانب، کراچی کے مختلف علاقوں سے نشے کے عادی 6 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان لاشوں کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ یہ واقعات معاشرے میں بڑھتی ہوئی نشے کی لعنت اور اس کے خطرناک نتائج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنا اور نشے کے اڈوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔
