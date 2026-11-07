راولپنڈی غیر قانونی کال سینٹر مقدمے میں 9 ملزمان کا ریمانڈ 3 روز کے لیے توسیع شدہ
راولپنڈی میں غیر قانونی کال سینٹر کیس میں گرفتار 9 ملزمان کا ریمانڈ 10 نومبر تک توسیع دے دیا گیا، جبکہ تفتیشی افسر نے مزید گرفتاریوں کا دعویٰ کیا ہے۔
راولپنڈی کی جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے غیر قانونی کال سینٹر کے مقدمے میں گرفتار نئے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی اضافی توسیع کی ہے۔ عدالت نے اس دوران ملزمان کو 10 نومبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔
تفتیشی افسر کا موقف اور مزید گرفتاریوں کا اشارہ
سماعت کے دوران نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی یا این سی سی آئی اے نے ملزمان کو ریمانڈ کی مدت مکمل ہونے پر عدالت کے سامنے پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ اس مقدمے کی تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں اور کارروائی جاری ہے۔Also readپنجاب ضمنی انتخابات؛ یہ امپائر کو ملا لیں تو بھی نہیں جیت سکتے، عمران خان - ایکسپریس اردو
تفتیشی افسر کے مطابق ملزمان کے دیگر ساتھیوں کو گرفتار کرنا ابھی باقی ہے، جس کی وجہ سے مزید 12 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ برآمد شدہ الیکٹرانک ڈیوائسز کا فرانزک معائنہ کرانا ابھی باقی ہے، جو تحقیقات کے اہم حصے میں شامل ہے۔
ملزمان کے وکلا کا ریمانڈ مخالف مؤقف
ملزمان کے وکیل شہاب سرکی اور جام خضر ایڈووکیٹ نے عدالت میں مزید جسمانی ریمانڈ کے حق میں مؤقف پیش کیا گیا، ان کا کہنا تھا کہ تمام متعلقہ ڈیوائسز پہلے ہی برآمد ہو چکی ہیں اور تفتیش کو لے کر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
وکلا نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان تفتیش میں مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں، لہٰذا مزید ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلاتے ہوئے کہ اس مقدمے میں پہلے ہی 264 دیگر ملزمان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، جن میں 156 خواتین اور کم عمر ملزمان بھی شامل تھے۔
عدالتی فیصلہ اور آنے والے اقدامات
ملزمان کے وکلا کی استدعاؤں پر سماعت ختم ہونے کے بعد عدالت نے ان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع کی تصدیق کی ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی ہے کہ ملزم کو اگلے مرحلے یعنی 10 نومبر تک دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔
اس فیصلے کے ساتھ ہی تحقیقاتی ٹیم کے لیے آنے والے تین دنوں کی مدت طے ہو گئی ہے، جس کے دوران تفتیشی افسر کو مزید ثبوتوں کی تکمیل اور دوسرے ملزمان کی گرفتاری کے اقدامات مکمل کرنے ہوں گے۔
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