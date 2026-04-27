راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں پروکیورمنٹ کی خلاف ورزی: حکومت نے سخت نوٹس لے لیا

راولپنڈی کے تین بڑے سرکاری اسپتالوں میں سالانہ پروکیورمنٹ کیلنڈر کی خلاف ورزی کا انکشاف ہوا ہے، جس پر حکومت نے سخت نوٹس لے لیا ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈیپارٹمنٹ نے تینوں اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس سے وضاحت طلب کی ہے۔
راولپنڈی کے تین بڑے سرکاری اسپتال وں یعنی ہولی فیملی اسپتال، بینزیر بھٹو جنرل اسپتال اور راولپنڈی ٹیچنگ اسپتال میں سالانہ پروکیورمنٹ کیلنڈر کی خلاف ورزی کا ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سخت نوٹس لے لیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تینوں اسپتالوں میں ادویات اور ڈسپوزیبل اشیا کی خریداری کے لیے مقررہ سالانہ پروکیورمنٹ کیلنڈر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس سے مالیاتی ڈسپلن بھی متاثر ہوا۔ محکمے نے تینوں اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس سے پانچ روز میں وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کیوں نہ اس کوتاہی، نااہلی اور مبینہ مس کنڈکٹ پر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ افسران پروکیورمنٹ کیلنڈر نافذ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے اور انہوں نے محکمانہ ہدایات کو دانستہ طور پر نظر انداز کیا۔ ریکارڈ کے مطابق لوکل پرچیز کی مقررہ حد سے تجاوز بھی کیا گیا، جو مالیاتی قواعد اور پالیسی کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ہولی فیملی اسپتال میں 40 فیصد، بینزیر بھٹو جنرل اسپتال میں 57 فیصد جبکہ راولپنڈی ٹیچنگ اسپتال میں 39 فیصد خریداری لوکل پرچیز کے تحت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں اسپتالوں پر ادویات فراہم کرنے والے وینڈرز کے کروڑوں روپے واجب الادا ہیں، جس کے باعث سپلائرز نے مزید ادویات اور ڈسپوزیبل فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ صورتحال کے باعث سرکاری اسپتال وں میں مریضوں کے علاج معالجے کا نظام بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
راولپنڈی سرکاری اسپتال پروکیورمنٹ حکومت ادویات